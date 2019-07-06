房貸別傻傻還！死水變活水　理財型房貸超低利1.88%搶市

▲理財型房貸讓「房貸」不只是一攤子水死水，而是可以彈性運用，成為生活中的資金活水。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

現在房貸大多是處於低利狀態，所以許多人都會藉由房貸來做為理財型的產品，以錢滾錢，讓房貸不僅是你的「債」而成一攤死水，而是轉做你的資金來源，賺取更高的報酬，甚至有急用時的週轉金，急用時不用辦小額信貸或者是二胎房貸，減輕自己的「利息壓力」。

Money101台灣董事總經理周純如表示，「理財型房貸」適合有靈活運用資金需求的民眾，在房貸額度內可自由地運用資金投資，以錢滾錢，相比傳統型房貸在還款後就不能再動用貸款額度，「理財型房貸」資金彈性大。舉例來說，大雄借了1,000萬房貸，已經償還200萬貸款，這兩百萬就變成一個循環額度，可以按日計息，隨時動用。

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理財型房貸利率 1.88%～3.2%之間

市面上現在有許多理財型房貸，包含永豐銀、凱基銀、玉山銀、遠東銀以及國泰世華銀等。Ｍoney101金融比較平台表示，市場上各家銀行所推的「理財型房貸」利率，大約落在1.88%~3.2%之間，銀行審核利率端看申貸戶與銀行往來的程度、信用條件，利率方面會比一般傳統房貸再高一點，但是比起一般信貸貸款利率要4%～5%左右，利息壓力確實可以減輕很多。所以，比較適合有投資理財需求的民眾。

利率1.88% 借10萬元10天利息51元

比較各家理財型房貸，永豐銀理財型房貸利率1.88%起、貸款成數最高八成，手續費3,000元起；根據永豐計算，每動用1萬元、日息最低0.51元，方便客戶資金隨時調度提領以及彈性運用。

Ｍoney101金融比較平台也提供試算，「理財型房貸」採按日計息，舉例來說，假設年利率為1.88%，若動用10萬元，借款期間10天，所需支付的利息約51元，所以民眾採用理財型房貸時，也要斟酌自己的還款能力。

另外也有銀行是以給予「加值金」的方式讓民眾也有更多資金可以彈性運用，同樣具有理財型房貸的效果。凱基銀就推出過5%的加值金，舉例來說，購買1000萬總價的房子，一般可向銀行貸款800萬，這時搭配凱基房貸加值金專案，增加貸款金額的5%，則可多出50萬資金，可用於換車、裝潢、換家具、搬家、結婚宴客、子女教育金、出國渡蜜月、創業等。

▲各銀行理財型房貸比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行網站公布為準、Ｍoney101）

中小企業、民眾周轉金 可透過理財型房貸彈性運用

永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，近期政府積極推動中小企業取得資金以便能夠創新，但不少中小企業都有資金上的需求，透過理財型房貸中小企業可以輕鬆取得個人周轉金；此外，一般民眾若有生活周轉、家庭財務規劃、實現夢想的資金運用需求，也適用相同申辦優惠。

但是值得注意的是，專家建議，投資最重要的是理性且穩定性，而借錢投資不論是透過房貸還是信貸，總是會有心理壓力，只要市場有風吹草動，就極易出現恐慌的心理，容易追高殺低對於投資反而不利。尤其金融市場瞬息萬變，前一陣子因為美中貿易戰稍告段落，而使得市場有反彈的機會，然而又因為美國總統川普在推特發文，以及美中談判破局等因素，使得市場再面臨震盪的壓力，這也會使投資人恐慌。

另外，就是所投資工具的流動性風險，民眾如果借房貸每個月是必須計息、還款的，如果所投資的工具流動性差，或者提前贖回就有損失的風險的話，如果資金週轉失靈，易造成自己的信用損傷及風險。