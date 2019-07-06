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川普貿易戰一直打不贏　學者揭3大原因

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▲▼川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

G20「川習會」日前順利落幕，中美雙方已同意重啟談判，美國總統川普同意暫時不再對剩餘3000億美元中國大陸進口產品加稅，並放寬對華為的制裁禁令，而大陸方面將購買大量美國食品與農產品。對於啟動已長達一年的貿易戰，《紐約時報》專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，川普始終未能迫使北京政府屈服，主要有3個原因。

克魯曼4日在《紐約時報》專欄撰文指出，川普曾稱「易戰是好事，很容易贏」，但至今卻尚未獲勝。雖然他的關稅策略確實對中國大陸經濟造成損害，但它同樣重傷了美國經濟。1930年代以前的美國常以關稅脅迫競爭對手，讓它們感到痛苦，進而實行對美方有利的政策，但川普如今的作法「雖然痛苦是真切的，但脅迫的效果始終就是出不來。」

請繼續往下閱讀...

對於川普的貿易戰，克魯曼認為其中有3個理由導致失敗：

首先，川普總認為美方能輕易贏得貿易戰，這反映出他的自大心理，「太多美國掌權者似乎無法認清這樣的事實：我們並不是唯一一個擁有獨立文化、歷史和身份的國家，不僅有我們才會為自己的獨立感到自豪，而且極不願意做出讓人感覺像是屈服於外國欺凌的讓步。」特別是，在這麼多國家裡，偏偏就認為中國大陸會同意這種近乎於「向美國屈辱投降」的協議，簡直是瘋了。

再者，川普自詡為「關稅人」，大肆談論前美國總統麥金利（William McKinley）時期下的關稅政策，這根本就是「活在過去、與現代經濟的現實脫節。」在全球化的社會，幾乎每一樣產品都是跨越多國邊界的全球價值鏈產物，對中國大陸課徵關稅，只會迫使企業將生產線移至越南或其他亞洲國家，並不會讓美國因此受惠。

最後，川普發動的貿易戰其實不怎麼受歡迎，從他的民調落後於其他候選人就可以說明這一點。中國大陸從美國進口的商品可能沒有向美國出口的多，但中國大陸的農產品市場對川普迫切需要抓住的農業州選民相當重要。貿易戰跟美農該怎麼衡量，將成為川普進一步發動貿易戰的顧慮。

克魯曼表示，歷來貿易戰幾乎從來沒有明確的勝利者，但它們往往給世界經濟留下長期的傷痕。川普試圖將一些微不足道的外國讓步誇大成偉大的勝利，但實際結果只會讓所有人更加貧窮。

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關鍵字：中美貿易戰,川普,關稅

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