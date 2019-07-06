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2年償清50萬卡債！　他用「7大理財策略」擺脫債務壓力

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▲▼錢包,債務,還債,卡債。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有高達55%的美國家庭背有卡債，其中僅有10分之一的人存款超過5000美元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

龐大的債務壓得你喘不過氣嗎？一名美國男子日前在網路論壇Reddit上自曝，曾於4年內累積了1.6萬美元（約新台幣50萬元）的卡債，最貧困的那段時間，他連每一塊錢都要斤斤計較。後來他與妻子在2年的時間內不僅還清所有卡債還額外存了1.6萬美元的儲蓄，他在網路上分享了自己的理財策略，吸引多達2千多則評論。

這名男子表示，他於23歲那年取得了自己第一張信用卡，隨後短短4年內，他結婚、生子，並經歷一次緊急醫療，累積了多達1.6萬美元的卡債。「我保留了我的最後1美元，並將它貼在我卡車的方向盤柱上。我說『最後1美元』是實際意義上的最後1美元，當時我與妻子不僅負債，還刷爆了所有信用卡。」不過他與妻子在2年內還清所有卡債，並多存了1.6萬美元，他以「在我背有1.6萬美元卡債前，我希望人們告訴我的事」為題，分享自己的理財策略，希望能幫助到有相同困擾的人。

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▼不理財，財就不理你。（圖／免費圖庫pixabay）

投資理財,金錢,錢幣,金融（圖／免費圖庫pixabay）

以下是財經網站MarketWatch根據這名男子的理財策略，整理出的7招快速償債原則：

1. 不拖欠信用卡費：每個月的花費絕對不可超過自己的可償還金額，美國銀行戰略規劃執行柯爾頓（Anna Colton）表示，「如果你不能以現金支付這項物品或在月底償清信用卡費用，你就不應該買。」

2. 找兼職：Reddit文章的原PO是自學製造滑板並販售賺外快，而其妻子則是學習了分娩攝影，他們都將自己的額外收入用於清償卡債。據Bankrate數據顯示，有三分之一的美國人需要兼職才能應付開支，兼職者平均額外收入約為1122美元（約新台幣3.5萬元）。

理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

▲找副業賺外快加增加收入。（圖／pakutaso）

3. 記錄每個月開支：「首先記下並計算自己每個月的每一筆消費，包括房屋租金、車貸、生活費，甚至健身房會費等，」柯爾頓表示，「這將有助於你全面了解自己的資金流向，及你每個月的帳戶餘額。」

4. 節制網購：研究顯示，當人們使用信用卡消費時會比使用現金花得更多，而人們使用網路購物並綁定信用卡時，想花錢連信用卡都不用拿出來，所以，不要這麼做。強制自己在每次結帳前都必須手動輸入付款訊息，這樣你將擁有更多時間考慮是否購買該產品。

5. 存錢：CreditCards.com行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，「沒有緊急預備金，當你汽車臨時故障時，你會立即回到積欠信用卡債的循環上。」每周節省20美元、存個500美元或1000美元的緊急預備金為意外事故的開支提供緩衝，讓你不會因此增加債務。

▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲記下並計算自己每個月的每一筆消費，可檢視不必的支出。（圖／翻攝自Pixabay）

6. 先還高利率的債務：Reddit文章的原PO是先從低利率的債務開始償還，並同時償還高利率債務的本金，直到所有債務還清為止。但Barnum Financial Group財務規劃師索格達托（Ben Soccodato）建議採取「雪崩式」的還債策略－－將債務按利率由高排到低，支付每筆最低還款額度後，每個月再盡你所能的償還利率最高的債務款項。

不過其實只要能堅持計畫，無論是使用哪種還債策略都是有效的，羅斯曼說：「如果你是個能受到還清債務激勵的人，那從低利率債務開始償還將會使你更有信心，但從數學上來看，從高利率的債務開始償債能讓你省更多錢。」

7. 善用轉貸：根據目前的卡債，轉移自己的信用卡餘額，羅斯曼表示，這可以為你節省數百甚至數千美元的利息，但是，除了要注意轉貸費用外，還要記住，一旦0%利率結束，可能會恢復成高利率。

▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲高利率的債務會讓你負債更多。（圖／翻攝自Pixabay）

據CNBC報導，有高達55%的美國家庭背有卡債，其中僅有10分之一的人存款超過5000美元。根據聯準會（Fed）的數據，截至2018年底，美國信用卡債金額已達到破紀錄的8700億美元（約新台幣27.2兆元）。擺脫債務的計畫既不快也不容易，索格達托建議，必須先從監控財務開始，制定預算並堅持下去。

此Reddit文章目前已吸引了2千多則評論，一名網友留言道：「作為一個擁有2.4萬美元（約新台幣75萬元）卡債的人來說，這給了我希望。」，另外也有網友分享自身經驗表示，他與妻子推遲生子計畫直到他們還清2萬美元（約新台幣62萬元）的債務，「我們盡可能地都去兼職，直到上個月終於償清所有債務。」

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關鍵字：卡債,Reddit,理財策略,美國,北美要聞

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