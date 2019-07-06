外資回來了！6月淨匯入583億　2019上半年已匯入3653億

▲根據統計，今年上半年外資累計淨匯入達117.18億美元（約新台幣3653.5億元）。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布外資動向，今年6月外資累計淨匯入約18.78億美元（約新台幣583.6億元），告別5月的淨匯出，累計今年前6月外資淨匯入117.18億美元（約新台幣3653.5億元）。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年6月1日至6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約18.78億美元（約新台幣583.6億元）；今年1至6月外資累計淨匯入達117.18億美元（約新台幣3653.5億元）；累計淨匯入約2092.42億美元（約新台幣6.5兆元）。

請繼續往下閱讀...

另在陸資部分，6月累計淨匯出約0.04億美元（約新台幣1.2億元）；截至今年前6月累積淨匯入約1.846億美元（約新台幣57.6億元）。

至於外資買賣台股上櫃公司方面，截至6月底，外資累計買超上市股票約523.96億元、買超上櫃股票約120.08億元；陸資累計賣超上市股票0.65億元、買超上櫃股票0.62億元。

觀察今年上半年外資動向，1至4月外資淨匯入金額分別為30.1、33.58、17.46、37.56億美元，顯示外資持續湧入國內市場，不過5月受到中美貿易戰衝擊影響，轉為淨匯出20.3億美元，引發外界擔憂熱錢大逃亡，不過如今6月重獲外資擁抱，再度轉為淨匯入18.78億美元。