M.A.C電光大理石限量彩妝　粉金配色神美的

M.A.C電光大理石限量彩妝系列收編嚴選了現在大勢色系，包括眼彩、頰彩以及唇彩，現在就趕緊來看看吧！

時尚專業12色眼影盤Natural Vice／Desert Lightning 17.2g／NT$2,500

Natural Vice的暖調烈陽褐金和雲彩粉紫，以及Desert Lightning的冷調夜幕深棕和星空灰銀，兩款眼影盤完美演繹大自然全日的色彩變化，材質更包含霧面、緞光和亮片等多種質地，日常系的甜美可人、電力系的魅惑深邃妝容，都能輕鬆完成，自帶Crush體質一眼立刻著迷！

▲時尚專業12色眼影盤 Desert Lightning

▲ 時尚專業12色眼影盤Natural Vice

時尚專業6色頰彩盤Ignite Wonder 18g／NT$1,750

頰彩盤嚴選香檳金及玫瑰粉配色，柔滑乳霜粉質也能自由疊加零負擔，完美還原夏日豔陽下的肌膚紅潤與自然光暈，讓妳隨時都如開啟渡假MODE，讓人心跳加速，不美死全場不罷休！

包括了：Girl Wonder 蜜桃粉、Seven Wonders 玫瑰金、Wonder Years 暖莓粉紅、Wonder Who? 淡香檳米色、Some Kind Of Wonderful 香檳金、Any Wonder 古銅色

晶亮蜜粉餅Serenity Seeker／into Eternity 6.5g／NT$1,450

迷幻的流沙紋路設計，配上絕美的漸層沙漠粉金與漸層夕陽紅棕兩款晶亮蜜粉餅，絕對瞬間電擊彩妝收藏控的小心臟！細緻的粉質輕輕掃上雙頰，太陽親吻般的精緻光澤惹人無比憐愛！

時尚專業唇膏+晶亮魔唇3g ，3.1ml／NT$820

M‧A‧C經典子彈唇膏及晶亮魔唇換上一身粉嫩大理石包裝，蜜桃紅棕等趨勢色選，搭配多種質地變化，都能完美襯托夏日美唇，引人想入非非！

▲唇膏色號（由左到右）：The Naturalist 暖桃裸色（Lustre）、Let’s Mesa Around 淺玫粉色（Lustre）、Feelin’ Sedimental 珊瑚杏色（Satin）、Natural Born Leader 冷調莓紅色（Matte）、Life In Sepia 紫調焦糖色 （Matte）

▲小紅書爆紅唇膏色號：Natural Born Leader 冷調莓紅色（Matte）

晶亮魔唇色號：Marble Faun 珠光白色、Nature Freak 亮金黃色、Coral Of The Wild 淺珊瑚裸色、Rock Starz 冷調古銅色、Make Me Mercurial 紫調莓果色

特殊包裝

粉白漸層交織的大理石紋，以及燙金閃電裂紋點綴的消光外殼設計，帶有夢幻的浪漫氣息，同時兼具時髦的反骨個性，迅雷般擄獲所有少女心，美得全身酥麻！

M.A.C電光大理石限量彩妝系列 2019年7月1日上市

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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