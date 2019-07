M.A.C電光大理石限量彩妝　粉金配色神美的

M.A.C電光大理石限量彩妝系列收編嚴選了現在大勢色系,包括眼彩、頰彩以及唇彩,現在就趕緊來看看吧!

時尚專業12色眼影盤Natural Vice/Desert Lightning 17.2g/NT$2,500

Natural Vice的暖調烈陽褐金和雲彩粉紫,以及Desert Lightning的冷調夜幕深棕和星空灰銀,兩款眼影盤完美演繹大自然全日的色彩變化,材質更包含霧面、緞光和亮片等多種質地,日常系的甜美可人、電力系的魅惑深邃妝容,都能輕鬆完成,自帶Crush體質一眼立刻著迷!

▲時尚專業12色眼影盤 Desert Lightning

▲ 時尚專業12色眼影盤Natural Vice

時尚專業6色頰彩盤Ignite Wonder 18g/NT$1,750

頰彩盤嚴選香檳金及玫瑰粉配色,柔滑乳霜粉質也能自由疊加零負擔,完美還原夏日豔陽下的肌膚紅潤與自然光暈,讓妳隨時都如開啟渡假MODE,讓人心跳加速,不美死全場不罷休!

包括了:Girl Wonder 蜜桃粉、Seven Wonders 玫瑰金、Wonder Years 暖莓粉紅、Wonder Who? 淡香檳米色、Some Kind Of Wonderful 香檳金、Any Wonder 古銅色

晶亮蜜粉餅Serenity Seeker/into Eternity 6.5g/NT$1,450

迷幻的流沙紋路設計,配上絕美的漸層沙漠粉金與漸層夕陽紅棕兩款晶亮蜜粉餅,絕對瞬間電擊彩妝收藏控的小心臟!細緻的粉質輕輕掃上雙頰,太陽親吻般的精緻光澤惹人無比憐愛!

時尚專業唇膏+晶亮魔唇3g ,3.1ml/NT$820

M‧A‧C經典子彈唇膏及晶亮魔唇換上一身粉嫩大理石包裝,蜜桃紅棕等趨勢色選,搭配多種質地變化,都能完美襯托夏日美唇,引人想入非非!

▲唇膏色號(由左到右):The Naturalist 暖桃裸色(Lustre)、Let’s Mesa Around 淺玫粉色(Lustre)、Feelin’ Sedimental 珊瑚杏色(Satin)、Natural Born Leader 冷調莓紅色(Matte)、Life In Sepia 紫調焦糖色 (Matte)

▲小紅書爆紅唇膏色號:Natural Born Leader 冷調莓紅色(Matte)

晶亮魔唇色號:Marble Faun 珠光白色、Nature Freak 亮金黃色、Coral Of The Wild 淺珊瑚裸色、Rock Starz 冷調古銅色、Make Me Mercurial 紫調莓果色

特殊包裝

粉白漸層交織的大理石紋,以及燙金閃電裂紋點綴的消光外殼設計,帶有夢幻的浪漫氣息,同時兼具時髦的反骨個性,迅雷般擄獲所有少女心,美得全身酥麻!

M.A.C電光大理石限量彩妝系列 2019年7月1日上市

