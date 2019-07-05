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因中聯控股案遭扣押資產　威盛：已採取法律措施、對財務無重大影響

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▲王雪紅。（圖／記者洪聖壹攝）

威盛電子時任董事長王雪紅。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

威盛電子因纏訟多年的中聯控股訴訟，遭扣押部分資產。威盛電子今（5）日公告，因為與中聯控股（UCC）商業糾紛，接獲台北地院的執行命令，扣押公司部分銀行存款及資產，公司已委請律師採取相應法律措施，對公司財務業務無重大影響。

威盛電子與中聯控股的官司案肇因於2008年，當時的威盛電子王雪紅為了攻下2008年北京奧運中國防駭客系統市場，和開曼群島商中聯控股合作開發防駭客晶片，雙方開發出以保護中國大陸「國家安全」為名的防駭客晶片TF376。

請繼續往下閱讀...

然而因該晶片頻頻出現過熱當機及記憶體錯誤等問題，中聯控股認定威盛的安全監控晶片有瑕疵，要求威盛賠償，香港高等法院2014年判中聯控股勝訴，但中聯控股因遲遲未獲威盛賠償，2016年跨海來台訴請「承認外國仲裁判斷」，經台北地院審理，今年4月裁准威盛電子需賠償中聯控股一億元；威盛表示，會依法抗告。

威盛電子認為，當年香港判中聯控股勝訴之判決，有諸多不當並有失公允，且有背於中華民國公共秩序，依法應不予承認，已對該裁定提起抗告。

威盛電子表示，惟中聯控股持前揭裁定聲請強制執行，扣押本公司部分銀行存款及資產；公司已委請律師採取相應法律措施，對公司財務業務無重大影響。

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關鍵字：威盛電子,中聯控股,王雪紅,北京奧運

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