促進台馬雙邊合作！　黃志芳會晤馬來西亞吉打州州務大臣

▲外貿協會董事長黃志芳(右)今(5)日會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里•馬哈迪（Mukhriz bin Mahathir）。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今（5）日會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里•馬哈迪（Mukhriz bin Mahathir），雙方並就未來台馬雙邊及該州可合作項目進一步討論，包括農業科技、興建居林科技園區等議題。

慕克里表示，吉打州擁有優越的地理位置，也是東南亞物流中心，加上該州棕櫚、橡膠及電子產業發達，具原物料及產業供應鏈整合能力等優勢，同時該州也是農業大州，生產超過馬來西亞3成的稻米，台灣是農產科技大國，盼能藉此次機會與台灣農業產業深化交流，並引進台灣先進農業科技技術。

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另外，馬來西亞中央政府積極在該州打造多個工業園及科技園區，例如居林科技園區（KHTP）。居林高科技工業園區提供優渥的優惠措施，位在馬來西亞北邊，靠近泰國邊境，可引進泰國勞工至該園區工作，以解決該州所面臨的工資高漲及勞工短缺問題。慕克里說，加強與我方交流互動，提高兩國及該州的商業及投資機會將是他任內積極推動的首要任務。

黃志芳指出，今年是貿協第三次來馬來西亞辦理台灣形象展，選擇檳城主要是因爲想擴大觸角至馬國其他城市，提高展覽平台效益，增加馬國人民對台灣的認識，因此這次展覽著重於智慧製造、工業4.0、綠能及醫療科技等主軸。

慕克里在會中也提及，為迎接創新數位科技時代來臨，如何讓馬國新世代年輕人積極參與並結合新科技潮流，也是未來幾年該政府推動重點。黃志芳對此表示，台灣向來以領先高科技技術著名，培植新科技人才，台灣也有相關業者已有成功模式，可提供該州參考。貿協可擔任平台重要角色，扮演促成雙邊企業合作的有效橋樑。

馬來西亞位處東南亞重要地理位置，馬六甲海峽更是串連太平洋及印度洋重要國際通道。台灣與馬來西亞多年來商務投資交流已累積許多能量，自1986年起，受強勢台幣、工資高漲等影響，台灣企業發揮大航海家的精神，第一波台商開始遷移至東南亞國家，包括馬來西亞，至今已有超過1,700家台資企業在馬來西亞落地生根，並設置生產基地。