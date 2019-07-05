2019馬來西亞台灣形象展今登場　以「畫」交融創造台馬文化交流新頁

▲外貿協會黃志芳董事長（左）與檳州首席部長曹觀友（右）共同撥開沙畫，揭開2019馬來西亞台灣形象展序幕。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

2019年第二場「台灣形象展」今（5）日在馬來西亞檳城展出，今年邀集140家台灣企業共襄盛舉，並以工業4.0、綠色科技等6大主軸，展現台灣產業的軟、硬實力，並以「畫」拉開序幕，再創台馬交流新頁。

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理2019馬來西亞台灣形象展，5日起至6日於檳城國際會展中心展出，今年按照馬來西亞市場需求、呼應政府政策，這次以智慧城市＆工業4.0、綠色科技、健康醫療、清真台灣、時尚台灣、遨遊台灣為等6大主軸，展現台灣人文特色及優質產品，可望連3年創造龐大的台馬合作商機。

請繼續往下閱讀...

▲外貿協會協同觀光局於馬來西亞推廣台灣小鎮風光，2019年馬來西亞赴台人數可望創新高。（圖／貿協提供）

今年馬來西亞台灣形象展以畫表演拉開序幕，融合來自台灣的沙畫藝術家以及舞者精湛表演，呈現台灣與馬來西亞兩地文「畫」交融的意象，代表台馬長期以來的文化，以及經貿交流達到互利共贏的局面，成為今天亮點之一。

貿協董事長黃志芳表示，台灣形象展首度移師馬來西亞第二大城檳城舉行，席捲大馬的珍珠奶茶熱潮，也在這次展中原汁原味地呈現。近年來檳城也積極發展高科技產業，檳城已成為跨國企業發展東南亞區域的重心，而台灣科技產業聞名全球，特別邀集台灣智慧城市、智慧交通企業前來檳城，搶搭馬來西亞國家工業4.0列車，希望再創台馬文化經貿交流新頁。

此外，2018年馬來西亞來台就醫達到1萬8,000人次，台灣健康產業形象館中長庚醫療體系也展示馬來西亞尚未引進的癌症治療技術「質子治療」，來台的高階醫療旅遊服務也受到當地華人高度詢問，搶攻更多穆斯林市場。