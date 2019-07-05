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潤寅詐貸近80億！60歲阿嬤當背後操盤手　騙過13家銀行

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲根據金管會統計，潤寅詐貸案13家銀行曝險近80億元。（圖／記者紀佳妘攝）

財經中心／綜合報導

一家資本額不到4億元的貿易商潤寅實業，上演一齣近80億元的詐貸大戲，劇情內容彷彿就像好萊塢電影情節，但實際上潤寅實業的操盤手，其實一位精明幹練的阿嬤，也就是是負責人楊文虎的妻子王音之。

一位與王音之接觸過的銀行主管就表示，潤寅表面負責人雖然是掛楊文虎，但是真正經營者是其妻子王音之，她非常懂國際貿易，與伊朗、越南、印度等國的貿易往來，講得頭頭是道。潤寅大部分的業務都是操控在王音之手中，與銀行往來大多數是她本人出面或者是公司的主管處理。一名曾經和王音之接觸過的銀行主管對她的印象就是「精明幹練」，他說：「這麼懂得和國外做生意、國際貿易，就覺得她『很不簡單』」。

而王音之個頭不高，年紀已經60歲，已經是阿嬤的等級，但是她穿著都是中規中矩，整齊俐落，也不穿金戴銀就像是一般公司的主管樣子，且她手段十分高明，所以總是能跟銀行爭取到有利的條件。銀行主管說：「以前這些交易都是真的，例如跟福懋的往來，誰知道哪時候...(意思是銀行到現在都還摸不清交易是何時變成了虛的)」。

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潤寅實業是透過虛報應收帳款，向13家銀行詐貸。根據金管會公布，潤寅在13家銀行的授信餘額達79.91億元，其中有擔保只有9.81億元，其中王道銀行與台企銀是最大苦主。負責人楊文虎與王音之都失聯中，已經按照重大偶發規定通報金管會，涉及國內外應收帳款融資、詐貸，目前調查局已介入調查，而銀行內部也正在調查中。

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關鍵字：潤寅,台企銀,公告,損失,放款,王道銀行,13家銀行,曝險,損失

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