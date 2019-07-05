台企銀推台灣Pay　建國假日花市嗶一下　現金回饋高達20%

▲台企銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著智慧型手機應用的普及，促使行動支付使用率增加，行動支付品牌「台灣Pay」支援多家銀行金融卡支付，更具備消費扣款、轉帳、繳稅、繳納帳單及提款等生活中便利性功能。

為了擴增台灣Pay民生消費應用的場域，知名商圈建國假日花市也加入行動支付應用場域行列，讓民眾可輕鬆以手機掃碼秒消費，享有高達20%回饋外，也可享受便利支付零現金的體驗。

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建國假日花市至今近40年發展歷史，兼具休閒與觀光的元素，彷彿為都市的花園叢林，更為台北知名花藝景點，每逢假日更吸引眾多人潮來逛花市，目前逾兩百多攤位導入「台灣Pay」行動支付服務，為吸引民眾體驗「台灣Pay」支付。

台灣企銀攜手台北市農會及建國假日花市自治會於建國假日花市自108年7月6日至108年8月25日，每週六、日舉辦『建國假日花市用台灣Pay~真好「花」』行銷活動，凡以「台灣Pay」使用QR Code掃碼支付，使用金融卡帳戶每滿250元，即可獲得50元現金回饋，滿500元回饋100元，等於最高現金回饋達20%，以此類推，每個帳號最高回饋200元，以50元現金回饋為一份，限量2,800份，讓民眾悠閒逛街外，同時享受銅板回饋的小確幸及「行動生活」的便利性。