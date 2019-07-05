郭台銘賣股票...幫養6歲以下兒童？　分析師：機率低、不影響股市

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

記者姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，發下豪語要幫忙國家養育0~6歲兒童，外界擔心，會不會處分鴻海股票，影響股價？多位分析師一致認為，郭董不可能賣股票，就算要賣，也不可能到市場上來賣，頂多是洽特定人接手。

分析師表示，郭台銘如果當選總統，真要實施國家養育0~6歲兒童政見，預料財政預算缺口，只會是一小部分，郭董可以透過財產信託，孳息的金額來運用，應該是一筆不小的金額。

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多位分析師表示，就算郭董真的要賣股，也不可能到市場來賣，那樣會影響鴻海股價，所以一定是洽特定人接手，對股市不會有影響，因為一定會有人要接手鴻海的股票，像是投資機構或是私募基金。

多位分析師都認為，郭董處份財產的機率很低，純屬選舉語言居多，就算要做，也不可能拿到市場去賣。

根據內政部戶政司統計，台灣在民國102年～107年的新生兒共有120萬人左右，也就是零到六歲的孩子大概共有這麼多人。依照郭台銘的計算，假設一個孩子每個月補助1.5萬，排富後所需經費約為1800億元，扣除目前政府已補助600億元，每年還缺少1200億元。

郭台銘建議從政府各類特種基金，透過專業管理，提升投資報酬率4％，每年可增加700億元，再加上抽富人稅500億元，就能補足1200億元缺口，但是如果真的預算缺口有500億到600億元，郭台銘也願意用自己的身家來墊款，但推估這是最後一步的計畫。