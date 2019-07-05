水果大漲1成4創28個月新高　6月CPI年增0.86%「溫和平穩」

▲根據調查，水果及蔬菜受到豪雨襲擊影響，6月消費者物價指數年增0.86%，不過整體物價仍屬溫和平穩。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（5）日發布6月消費者物價指數（CPI），在夏季電價開跑、水果蔬菜價格受到豪雨影響，不過油料費、服飾折扣促銷，抵消部分漲幅，促使今年6月CPI較上月上漲0.34%，較去年同期則增加0.86%，主計總處專委邱淑純表示，整體物價「溫和平穩」。

根據統計，觀察7大類變動情況，又以「食物類」上漲3.36%最多，攀近30個月最高，主要是水果受到豪雨影響，加上去年同期天候平穩，比較基數較低，使得價格上漲14.73%，一舉創下28個月來最高，而蔬菜儘管也上漲20.03%，不過漲幅相較上個月來得小。

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邱淑純指出，從7月1日至5日蔬菜批發價在32元，與上月相較仍持續往上揚，另與去年同期的25.1元，年增率27.5%，因此仍維持在高點狀態，至於水果價格則有明顯下降趨勢。

今年1至6月CPI較上年同期上漲0.56%，若扣除蔬菜水果，則漲0.47%，共計核心CPI漲幅也漲0.49%。按商品性質別觀察，本月商品類較去年上漲0.93%，其中非耐久性消費品（含食物、能源等）漲1.66%，而半耐久性消費品則跌0.41%，耐久性消費品則也跌0.09%；另服務類上漲0.79%，其中外食費上漲1.54%，為30個月以來新低。

行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資曾在去年9月創下44個月以來新高後，如今6月拉回至0.75%，其中衛生紙、面紙及紙巾上漲6.78%最多，再者是醬油漲幅達3.84%，麵包也漲3.14%，不過雞蛋則下跌6.68%。

邱淑純指出，雞蛋這次跌幅較深，主要是先前受到823水災影響，導致蛋雞受損，如今新蛋雞加入生產後，供給逐漸增加，因此下跌幅度較大；至於衛生紙、面紙及紙巾有逐步上揚態勢，她說，經調查發現部分廠商調整價格，另有較多廠商減少促銷方案所致。