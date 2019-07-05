創新ODM業務出貨爆發　邑錡第2季營收年增55.2％創單季新高

▲邑錡Brinno品牌縮時攝影、數位電子貓眼等產品。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

邑錡（7402）今（5）日公布2019年6月合併營收達4501萬元，年增1.03％；第2季合併營收達1.83億元，年增55.2％，改寫歷年單季新高。邑錡表示，主要受惠創新ODM業務擴大億元級客戶基礎有成，並在客戶訂單需求暢旺之下，帶動整體出貨量持續放大。

邑錡表示，雖然6月部分ODM訂單遞延至第3季陸續恢復出貨表現，但是在客戶訂單需求暢旺之下，帶動整體出貨量持續放大，推升第2季創新ODM業務銷售表現較去年同期大幅成長88％，由於邑錡擁有與國際品牌大廠共同設計新款產品的研發技術實力，以及提供製造量產的一站式解決方案，可有效下降客戶投入研發、生產之相關費用。

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邑錡在自有品牌OBM業務方面，近年陸續完成縮時攝影、數位電子貓眼等產品聯網技術與手機APP整合開發，以及電力續航力與影像畫質升級等，並同步完善Brinno品牌全球經銷布局及市場行銷推廣，帶動新款建築應用領域組合包「三合一工程記錄專用套組」縮時攝影產品銷售持續放量。

展望2019年第3季，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的持續發酵、升溫，有望創造整體營運逐季成長的強勁動能，再加上創新ODM業務目前在手訂單無虞，並持續挖掘更多創新ODM業務客戶，都可望創造新一波銷售成長動能。