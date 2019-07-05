二林工商前校長詐領公關費　判緩刑2年罰5萬、勞動60小時

▲二林商工前校長詐領公關費被判緩刑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

二林工商前校長鄭玉珠在2017年購買2台空氣清淨機，以不實發票給學校核銷，向校方詐得2萬5550元，遭檢舉涉嫌詐領公關費，被檢方起訴，彰化地院近日審結，依違反商業會計法第71條第1款，2罪各處有期徒刑7月，應執行10月，緩刑2年交付保護管束，6個月內向公庫支付5萬元，1年內提供60小時之義務勞務。

鄭玉珠擔任校長期間，在2017年11月5日到台南百貨公司專櫃先購得1萬7800元的空氣清淨機，贈送給與推動校務無關的王姓友人，同年月29日卻拿發票要求收銀員開立同金額但日期為11月1日、品名為「Dyson Supersonic(限量版)數量1」的不實估價單，鄭玉珠將估價單交回學校核銷，將上開不實之電子發票證明聯及估價單黏貼其上，原始憑證黏存單之用途說明欄位登載「校長贈予貴賓」，學校因此核撥1萬7800元。

▲二林商工前校長鄭玉珠詐領公關費被判緩刑。

鄭玉珠又在同年的聖誕節前夕12月24日又想到專櫃購買空氣清淨機，但她先佯裝想買5支總價7750元的吹風機，拿得發票後卻返回專櫃表示吹風機又換成空氣清淨機，不足差額9050元鄭以的禮券支付，鄭最後仍以吹風機發票申請公關費，學校因此核撥7750元給鄭。

判決中更譴責鄭玉珠身為學校教育的領導者，本應以身作則，為師長學子之表率，竟貪圖利益，違反校務基金「公共關係費」核銷流程，擅自將私人花費購得財物換開不實品名發票後，交付承辦人核銷公共關係費，藉此款項納為己用。

法官審酌，鄭玉珠犯後坦承犯行，返還不法利益給校方，考量研究所畢業之智識程度、現停職中，無人需要其扶養之生活狀況等一切情狀，依違反商業會計法第71條第1款，2罪各處有期徒刑7月，應執行10月，緩刑2年交付保護管束，6個月內向公庫支付5萬元，1年內提供60小時之義務勞務。

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