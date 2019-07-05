郭台銘願用財產幫國家養兒童　會計師：財產信託指定用途即可

▲郭台銘若當選總統，包括夫人曾馨瑩與未成年子女名下持有的不動產與股票都需全數信託。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

身家近2000億元的國民黨總統初選參選人郭台銘，拋出願意散盡家產幫忙國家養育0~6歲兒童，到底可不可行？股市名嘴「憲哥」賴憲政分析，從現實角度來看，郭董不太可能變動財產，但若真的要做，可以透過質押鴻海股票，或是交由信託銀行指定用途。

憲哥表示，郭董如果要賣股票，幫忙國庫，當然可以，但這個前提是，國庫預算真的不夠的話，才會輪到郭董上場，所以現實角度來看，是不太可能讓郭董變賣財產的。就算要做，郭董也不需要直接賣股票，只要拿到銀行質押鴻海股票即可，或是交由信託銀行指定用途。

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▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

不具名會計師也表示，郭董當選後，若將財產信託，只要在信託委託書明定這筆資金未來的用途，然後交由受託人去執行，未來可能會有諮詢委員會或是監察人，來監督這個信託，並確保當初設定的目標是否有達到，並會由監察人和受託人，依照委託者的目的去執行。更簡單地說，郭董說要用財產幫忙國家養小孩是可行的做法。

事實上，根據《公職人員財產法》，總統、副總統當選人，包括配偶與未成年子女名下持有的不動產與股票，自當選人到職內3個月內，需要將財產全數信託，意味著郭台銘若真的選上總統，除了個人財產之外，包含妻子曾馨瑩和3名未成年子女名下所持有的上市櫃股票、不動產等全都要交付信託。