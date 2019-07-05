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外資湧入防失序！央行坦承進場調節　6月外匯存底仍增加25.35億美元

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▲▼示意圖,財經,外幣,美元,歐元,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲ 今年6月外匯存底為4669.69億美元，較上月底增加25.35億美元。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（5）日公布今年6月外匯存底為4669.69億美元，較上月底增加25.35億美元。外匯局表示，其中一個原因是六月中旬台股大漲，外資大量流入，央行也因此進場調節避免外匯市場失序。

外匯局表示，6月外匯存底增加有三個主要原因，一是歐元等貨幣對美元升值2.18%，以該等貨幣持有之外匯折成美元之後，金額增加；其次，外匯存底投資運用收益也增加外匯存底。

請繼續往下閱讀...

另外，6月19日美國Fed釋出對降息的正向態度、再加上川普釋出對川習會的善意，導致美股、台股大漲，19、20、21、24四天資金集中鉅額匯入，致外匯市場波動較大，央行因此在這四天進場調節，避免外匯市場失序。

外匯局補充，今年六月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,679億美元，約當外匯存底79%。

外匯局表示，市場預期Fed今年100%會降息、預期降息兩次的也有93%；而預期七月降息一碼的機率有75%、降息兩碼的機率則是25%。

各國外匯存底部分，韓國6月底外匯存底3923.3億美元，比5月底增加8.3億；中國大陸5月底外匯存底3.101兆美元，比4月底增加61億；日本5月底外匯存底1.2442兆美元，比4月底增加143億；瑞士5月底外匯存底7,552億美元，比4月底下降28億；沙烏地阿拉伯5月底外匯存底5061億美元，比4月底增加125億；俄羅斯5月底外匯存底3943億美元，比4月底增加43億。

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關鍵字：外匯存底,央行,台股

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