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大立光6月營收較5月大減2成　7月會更好

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▲▼大立光股東會。（圖／記者范綱儀攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／記者范綱儀攝）

記者周康玉／台北報導

大立光今（5）日公布6月營收為40.76億元，較5月大減近兩成、跌幅19%，較去年同期衰退10%。大立光表示，7月營收會比6月好，維持先前股東會展望。

雖然大立光於上個月就釋出6月表現會比5月差的訊息，主要因為有客戶下修訂單，但新機導入（design-in）方面，目前看起來沒有影響。儘管預先釋出警訊，但月減幅度達19%，衰退幅度比預期還要大。

然而從季度來看，第2季營收為140.8億元，較第1季的98.23億元大增43%，較去年同期成長15%；108年上半年度累計合併營收239.04億元，較去年同期成長13%。

請繼續往下閱讀...

產品組合方面，2000萬像素出貨占20-30%，1000萬像素占50-6-%，800萬像素占10-20%，其他占10%以下。

大立光執行長林恩平日前於股東會表示，大部分新機種都在第3季拉貨，因此7月會比6月好。對於華為禁令對訂單的影響，林恩平表示，目前是照常出貨，產能是滿載，但大部分都是7月會感覺到（產能）「緊一點」，以往都是如此，但今年不知道會怎麼樣，如果某部分生意掉下來，就要靠某些補上來。

大立光將於7月11日召開第2季法說會，市場關注華為訂單最新動態，以及大立光對於第3季新機種展望。

影／華為禁令壟罩　大立光執行長林恩平：目前照常出貨

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關鍵字：大立光,法說會,股王,林恩平,蘋果概念股,華為

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