受惠HTC新機上市挹注　宏達電6月營收月增94%

▲HTC Desire 19+即將在7月開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（5）日公布2019年6月份自結合併營業收入達新台幣14.6億元，月增94%，年減34%，主要受惠新機上市挹注，讓宏達電走出連續2個月營收低谷，重返10億元大關之後。累計前6個月自結合併營業收入為新台幣57.5億元，年減63%。

宏達電今年6月推出兩款新機HTC U19e和HTC Desire 19+，其中HTC U19e兼顧外型、影音娛樂及流暢功能，並已經在6月開賣，帶動營運成長；至於HTC Desire 19+則為HTC首款內建三顆主相機鏡頭的智慧型手機，號稱是HTC史上最大、屏佔比最高的手機設計，全力搶攻中階市場，並預計在7月開賣。

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▲HTC U19e已經在6月開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

展望未來營運，宏達電董事長王雪紅日前在股東會表示，HTC推動兩項重要改變，一是讓所有部門聚焦「VIVE Reality」願景，二是將宏達電重新定位為一家完整的生態系統企業，包括成立企業虛擬實境解決方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶，這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場，期盼看到顯著成果。

同時，王雪紅表示，宏達電的第一個5G產品「HTC 5G Hub」，已經和美國Sprint、澳洲Telstra、德國Deutsche Telecom等各國電信商建立合作夥伴關係，作為跨出5G發展的第一步，未來宏達電在全世界都會有策略性的發展與布局。