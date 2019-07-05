「地產大亨」去現金化　專家憂孩童少上一堂重要的理財課

▲在孩之寶的新版地產大亨中，以一個人工智慧語音裝置「數位銀行」取代過去的遊戲紙幣以防止「藏錢」等作弊行為。（圖／免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）上周二（25）發表了新款數位版經典桌遊「地產大亨」（Monopoly）。新版沒有過去花花綠綠的遊戲紙幣，而是在中間添增一個高帽形狀的人工智慧語音裝置，由這個電子「Monopoly先生」扮演銀行家，管理遊戲中所有財物及交易。聽起來很有趣，也相當符合數位時代浪潮，不過卻有金融專家表示，新遊戲的設計可能會使孩童少學到許多重要的理財課程。

財經網站MarketWatch報導，在孩之寶的新版地產大亨中，以一個人工智慧語音裝置「數位銀行」取代過去的遊戲紙幣以防止「藏錢」等作弊行為。玩家只需要按下高帽上的按鈕，即可聲控繳納過路費過買賣地產，不過卻有專家憂心，這可能會為孩童帶來負面影響。

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事實上，這並非地產大亨第一次反映當代的無現金社會。在2006年的英國版遊戲中，就曾以VISA信用卡取代遊戲紙幣，類似版本目前在美國也買得到。去年，孩之寶也發布了一款「千禧世代版」的地產大亨（Monopoly for Millennials ），遊戲中玩家爭奪的並非地產而是「經驗」，如去朋友的沙發上睡一晚或來一趟為期一周的冥想等，被認為是暗諷千禧世代為享樂的一代，加上該版本的文案「忘了房地產吧，反正你也買不起」使其飽受爭議。

新版的地產大亨可能會吸引到那些習慣與亞馬遜Alexa及蘋果Siri等數位語音助理互動的孩童，但金融專家對這款新版本能否保有其教育價值卻抱持疑問。JumpStart個人理財素養聯盟執行長萊文（Laura Levine）說：「這很難說。無論在現實或遊戲中都無法接觸現金的的情況下，將使孩童更難以了解有關金錢的常識及管理。」

▲使用地產大亨的遊戲紙幣能教導孩童重要的理財課。（圖／免費圖庫Pixabay）

教育工作者及理財顧問經常推薦地產大亨這類遊戲，來建立玩家儲蓄及預算規劃等相關概念。但在移除遊戲中重要實體元素後，部分人認為地產大亨作為教育孩童金錢觀念的實用性將會減少。Buckingham Advisors財務規劃總監史翠碧（Nicole Strbich）說：「移除地產大亨中的實體紙幣將省去管理及計算資產這項重要任務，減少這款遊戲的教育效益。」

研究顯示，孩童對待金錢的態度將會在他們被允許接觸現金時發生改變，擁有現金將會使他們更加努力做事，但也會使他們對花錢變得更加小氣。這項研究結果與成年人在花現金及刷信用卡上的經驗相呼應，研究表示，消費者在使用信用卡、數位錢包或加密貨幣時，會比使用現金時的花費更多，線上購物或使用智慧音箱購物同樣會比面對真人時花得更多也是同樣的道理。

因此，使用地產大亨的遊戲紙幣能教導孩童重要的理財課，史翠碧說：「當你不得不交出自己手中最後一塊錢時，破產的感覺會讓你很痛苦。」不過，萊文也指出，桌遊反映現實世界有很有價值，「現實上，這才是他們未來將成長的世界。」

萊文認為，無論是否有現金交易，像地產大亨這樣的桌遊都不應被家長視為正式與孩童談論金錢、消費及儲蓄的替代品，「父母不應只望光靠遊戲就教會孩子所有東西。教學及學習來自討論及引導，我們可以運用這些其他工具來實現這些事，並將其帶入到生活中。」

評估這些桌遊所傳授的課程也與遊玩本身同樣重要。地產大亨確實會鼓勵孩童計算財產之類的行為，畢竟，最終擁有最多資產的人將會獲勝，而這其中需要許多槓桿操作。財務規劃公司Substantial Financial負責人哈拉威（David Harraway）表示：「若你認為體驗最大槓桿是一門重要的理財課和策略，那這的確是一個好的教學工具。」