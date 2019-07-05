北美65吋電視降價進駐家庭　面板價格跳水無止跌跡象

▲北美65吋電視降價進駐家庭。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰在G20川習會後暫時休兵，不過TrendForce光電研究（WitsView）表示，今年第2季電視品牌因擔心25%關稅即將在第3季實施，加上三星顯示(SDC)原定今年第2季中關閉8.5代L8-1-1廠，讓品牌出現預期性提早拉貨的情況，導致6月電視面板價格大跳水，7月仍無止跌跡象。

TrendForce指出，雖然SDC最終因財務與技術等考量，將關廠計畫延宕至第3季，卻已無法挽回6月終端通路商的電視整機庫存滿手，以及品牌端的面板庫存水位皆已達到危險等級的局面。即便部分面板廠安排於6、7月開始進行小部分的產能調節，仍無法扭轉供過於求的情勢。

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進入7月，雖然中美貿易進入重新談判的階段，但對於電視市場的助益有限。儘管三星電子挾墨西哥製造的優勢，在這次的貿易戰中全身而退，並提前在第2季底釋出積極布局第3季旺季需求的訊號；但中國大陸品牌因為上半年的幾波促銷表現不佳，使得庫存水漲船高，加上面板價格從5月開始急轉直下，到6月更是巨幅下滑，中國品牌對於後續市場信心度大減，因此7月採購態度更趨保守。

6月32吋面板價格在需求低迷與庫存高漲的情況下，一口氣下跌超過4美元，來到36美元。從供應面觀察，主要供應商之一的京東方(BOE)藉由降低32吋的生產，試圖減緩降價壓力的同時，群創在5.5代線生產的58吋因不敵CEC集團的低價取量，導致訂單流失，因此群創透過增加32吋生產來因應。

此外，韓廠為了維持65吋的市占率，讓與65吋混切的32吋更是源源不絕的產出。導致7月32吋將持續處在供過於求，面板報價可能跌破現金成本，未來將考驗面板廠撙節成本的能力。

而且今年受到65吋整機價格大幅降價的影響，讓北美家庭客廳首選的電視尺寸從過去的55吋轉移至65吋，導致55吋需求動能開始出現停滯。即便今年SDC即將關閉1.5條的8.5代線，但是其它擁有8.5代線的面板廠皆提高55吋生產比重，使得55吋供給相較去年增加3-4%，面板價格難逃下跌的命運。

6月因品牌預期SDC關廠而於前幾個月事先備貨，加上終端需求不佳導致品牌面板庫存墊高；同時，面板廠因半年報壓力，需積極打消庫存，造成賣壓沉重，6月份55吋下跌超過10美元，均價首次來到116美元。7月若需求仍不明朗，依舊存在降價風險。

隨著BOE合肥10.5代線產能滿載，以及華星光電(CSOT) 11代線持續放量，65吋與75吋的面板供給遠遠大於客戶需求，讓65吋與75吋的面板價格只有降價一途。6月更因為面板廠庫存超過一個月，賣壓沉重，65吋下跌10美元，均價已來到185美元。75吋則因CSOT 11代線於5月開始量產後，為了確保出海口的暢通，不得不祭出破盤價格吸引客戶買單，導致整體75吋市場跌幅達7-9%不等，6月均價跌破400美元大關。

接下來在CSOT大尺寸新產能持續釋出的情況下，即便BOE藉由在10.5代線生產43吋來舒緩65吋與75吋的產能壓力，恐仍止不住跌價的風險。