勞退舊制足額提撥率破9成　3年232家企業違法挨罰2,519萬

▲根據統計，截至今年6月中旬，符合足額提撥的勞工退休準備金的事業單位高達97.7%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為避免勞工退休時領不到退休金，勞基法修正後要求雇主須在每年3月底前足額提撥未來1年達成退休條件勞工所需的退休金。勞動部今（5）日公布，截至今年6月中旬，符合足額提撥的勞工退休金準備金的事業單位已達98.7%，此外，從2016年迄今共有232家企業挨罰，罰鍰金額達2,519萬元。

為保障舊制勞工退休金權益，2015年2月4日修正公布《勞動基準法》第56條第2項規定，也就是俗稱的「華隆條款」，雇主除了按月提撥退休準備金之外，應於每年的年底預估次一年度成就退休條件勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。

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根據勞動部統計，今年適用勞退舊制的事業單位有9.8萬餘家，截至今年6月中旬，已足額提撥的事業單位有9.6萬餘家，占全體舊制事業單位的97.7%，足額提撥率較去年同期約提升1.5個百分點，今年累計提撥退休準備金達830億餘元。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，這次未足額提撥的事業單位約有2000餘家，其中5人以下事業單位占比達72.4%，30人以下事業單位（含5人以下）則占約94.3%。換句話說，未足額提撥的事業單位有1700餘家是規模在30人以下。

孫碧霞指出，落實提撥退休準備金差額規定，每年都會同地方政府在各地辦理說明會，並由地方政府於年初發文通知轄內事業單位依法辦理，輔導事業單位估算及補足差額，自4月起由地方政府開始查核及裁處，若違反規定，依法可處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

此外，從2016年執行迄今，累計已裁罰232件，裁罰金額達2,519萬元；截至今年6月中旬，目前已開罰6家、裁罰金額為55萬元，勞動部呼籲，今年度尚未補足差額的事業單位應盡速依法補足。