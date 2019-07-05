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服務業景氣走下坡「下半年稍見緩和」　商研院：企業數位轉型是關鍵

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲商研院預測今年11月仍會持續下滑，不過下降走勢可望在下半年出現緩和。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人商業發展研究院（CDRI）今（5）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，預測到今年11月仍會持續下滑，不過下降走勢可望在下半年出現緩和。商研院認為，為免景氣由遲緩走向衰退，除了加強有效需求的創造，企業的數位轉型更為關鍵。

商研院發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for service industries）實際值於去年7月碰到高峰後轉降，緊接著一路往下滑，並持續至今年5月，不過在第一季以來降素有加快現象，顯示若不繼續加強、擴大景氣激勵措施，恐難見足夠的回升動能。

請繼續往下閱讀...

至於利用領先指標預測的同行指標綜合指數，在2018年上半年開始轉折向下，且降素從第四季以來略為加快，預測到今年11月仍會繼續走下坡，可見景氣繼續下降趨勢仍然存在，儘管較未來下行速度已逐漸減緩，但救衰措施「只宜加強不宜間歇」。

商研院表示，台灣商業服務業正負向景氣變動力量繼續相互拉扯，代表產業別和不同經濟部門間的結構性，正激烈變化中。

商研院指出，這次復甦力道明顯不足，隱含著明顯的結構因素，不只是因短期的有效需求不足或競爭力下降問題，更可能是消費者行為改變、市場和產業結構改變；轉型速度不只決定其產業的國際競爭力大小，更決定一國的生產力能否有效提升，國內傳統產業和中小企業將首當其衝。

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關鍵字：商研院,景氣,經濟,服務業,中小企業

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