全球唯一！日本Uber Eats會有老奶奶走路送拉麵

▲Uber Eats。（示意圖／翻攝自Uber官網）

財經中心／綜合報導

美國叫車公司Uber積極進軍全球，其中在日本方面，雖然當地禁止Uber這類共乘服務，但該公司靠著Uber Eats在當地持續擴張版圖，有趣的是，在日本很多高齡長者會用走路的方式擔任Uber Eats的外送員。

據《彭博》報導，Uber執行長Dara Khosrowshahi近期表示，雖然其他國家的Uber Eats外送員大多是靠單車或機車進行外送，但在日本，你會看到老奶奶以走路的方式來外送拉麵，「這是日本獨有情況，我們正在思考是否將這樣的模式拓展至其他國家。」

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日本目前的失業率為2.4％，為近25年來的新低點，勞動力市場顯得緊張。該國面臨嚴重高齡化問題，成人紙尿褲的銷售甚至比嬰兒紙尿褲還要好，因此，透過讓高齡長者擔任Uber Eats外送員，他們不但能藉此運動，還能重新返回勞動市場。

報導指出，雖然Uber無法在日本順利發展，但Uber Eats卻在日本取得巨大的成功，同時也為Uber這個品牌進行了相當好的宣傳。據Dara Khosrowshahi透露，目前Uber Eats與日本當地約1萬家餐廳和1.5萬名外送員合作，共在10個日本城市推出相關服務，能服務到的人數占日本總人口的15%，而與美國的70％相比，代表還能有相當大的增長空間。為了進一步在日本發展，Uber計畫明年將在日本招募新員工，包括管理、銷售和當地運營等領域。