台股量能不足小漲9點以10,785點作收　短期走勢有三大關注重點

▲台股今以10,785點作收，上漲9點、漲幅0.09%。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（5）日開高走低，開盤上漲29點以10,805點開出，而後走勢一路向下，最低來到10,756點，終場翻紅以10,785點作收，小漲9點、漲幅0.09%，成交量848億元。

電子三雄中，僅鴻海（2317）維持紅盤，終場收在78.2元，漲幅0.64%；大立光與台積電皆開高走低，大立光（3008）收在3950元、下跌0.13%；台積電（2330）收243元、下跌0.41%。

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台新投顧副總經理黃文清表示，針對短期台股走勢有三大觀察重點，第一，接下來大立光、台積電法說將陸續登場，市場主要關注在各大廠商針對中美貿易戰的獲利情況，以及下半年的投資展望；其次，中美貿易談判歧見仍大，過程也都將影響台股走勢。

另外，美國對出口華為零件的限制沒有清楚說明，接下來美國商務部可能公布清單，但預期仍不會放手5G技術的關鍵零組件，若是如此將影響半導體產業獲利；雖可能會放寬手機零件等低階產品，但也可能會限制出貨金額，整體來說市場氣氛將偏向保守。

黃文清認為，台股目前已居於相對高檔，短期仍會處於小幅的區間震盪，預估僅會在10,500點至11,000點附近徘徊。