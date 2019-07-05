台電首度祭好禮力推APP繳電費　電動機車等800萬大獎等你來抽

▲台電今天首度推出「App繳電費，輕鬆賺回饋」集點抽獎活動，包括電動機車、掃地機器人等800萬大獎，吸引民眾以APP繳交電費。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

行動支付正夯，台電公司今（5）日宣佈首度推出「App繳電費」抽獎活動，自即日起至明年4月底為止，只要下載註冊台電e櫃檯、電力即點App等，即能累積點數，還可抽Gogoro3電動機車、LED電視、掃地機器人等800萬大獎。

台電主管指出，台電e櫃檯App自2017年開放線上信用卡繳電費，去(2018)年也首度結合行動支付，至今已與街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay等9大平台合作，已有超過24萬戶民眾以行動支付繳電費，累積近90萬筆交易次數、繳交逾21億元電費。

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為鼓勵民眾使用行動支付繳電費與電子帳單，台電今天首度推出「App繳電費，輕鬆賺回饋」集點抽獎活動，民眾只要下載註冊台電e櫃檯、電力即點App，或以行動支付繳電費、使用電子帳單不印寄紙本，即可累積點數兌換7-11咖啡、超商禮券，還可抽Gogoro3電動機車、LED電視、掃地機器人等800萬大獎好禮。

台電表示，咖啡、超商抵用券將於9月起開放兌換，而首波抽獎將於9月5日舉行，詳情可參考活動網站(https://tpcuip.taipower.com.tw/rewardpoints/)，歡迎民眾踴躍參與。