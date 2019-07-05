　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

華為尚未脫離美「限制名單」　台商應保持警覺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

美國商務部工業安全局於今年5月16日將華為及其68間關係企業被放入限制名單，尚未從主管機關取得出口許可者，不得將任何在EAR(出口管制規定)範圍內的產品銷售給華為或該名單中的華為關係企業。

6月29日美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後(川習會)，川普表示美國供應商可以在不威脅美國國家安全前提下，繼續向華為供貨，但華為是否能完全退出「限制名單」仍存在不確定性。

請繼續往下閱讀...

台商須配合美出口管制規定 不得將美國晶片出售給限制對象

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，雖然「出口管制」聽起來像與特殊商品的限制，像是武器或兩用技術等等有關，但美國EAR並非如此，其範圍涵蓋幾乎所有源自美國(U.S. origin)或位於美國的有形和無形(如軟體)產品，應遵守相關規定的供應商，也不僅限於美國企業。

換言之，台灣、日本、歐洲等廠商都必須配合EAR規定，未獲許可前不得將美國晶片、軟體等產品出售給受限制的對象。假設美國境內的A公司製造一個晶片，再送到台灣的甲公司，甲公司將該晶片用在其自行研發製造的電子產品中，最終產品認定為台灣製造，但該產品中不可分割之美國製造晶片，是否也受EAR管制則需更進一步釐清。

台商應非常謹慎評估 是否符合排除條款

新加坡商普華國際諮詢公司台灣分公司副總經理黃賜正表示，基於適當性、比例等原則，EAR規定包含了一個重要的排除條款，當一個產品在境外製造，而其所含的美國成份元件、技術等占該產品總售價的25%以下(包含25%)，但是北韓、敘利亞等較「特殊」國家，改為「10%以下」，則不在EAR管制範圍內。

雖然「美國成份比例」的計算公式看起來簡單，但黃賜正指出，由於EAR有多種限制對象，各個對象身分不同，可能是個別公司或機構，也可能是如北韓、古巴等整個國家，且限制程度也不同，導致相關規定十分繁瑣，甚至有因條文間關係不明而存在不確定性。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲G20川習會。（圖／路透）

台商應隨時關注　美國法規動態

黃賜正提醒，川習會後，若美國商務部決定把華為保留於限制名單中，或未來決定重啟全部或一部分的對華為或其他中國大陸廠商的限制措施，廠商應非常謹慎地評估是否達到25%的門檻，例如「EAR99/NLR項目」(較低端的美國產品或技術)，則不納究竟該不該算進去。

蘇宥人建議，中美貿易關係仍不穩定，屬於華為或其他中國大陸大廠供應鏈的台商仍需保持警覺並留意後續發展。並持續留意美國主管機關所發布的新法規或對既有法規的新解釋，以即時因應中美貿易戰的新衝擊，避免因違反美國出口管制規定而遭受罰則。

ET快訊
晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X便宜100」　他傻了：
快訊／柯文哲確定會面劉結一！下午5點西郊賓館碰面
帳篷被風吹垮「領三寶今日暫停」！想回家長榮空姐傻眼

關鍵字：中美貿易戰.華為,川習會,限制名單,科技戰,台商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

漏報海外所得900萬　稅額加罰鍰超過百萬元

北美65吋電視降價進駐家庭　面板價格跳水無止跌跡象

5G釋照怕「三大殺二小」？亞太重申：絕對不會缺席

勞退舊制足額提撥率破9成　3年232家企業違法挨罰2,519萬

服務業景氣走下坡「下半年稍見緩和」　商研院：企業數位轉型是關鍵

全球唯一！日本Uber Eats會有老奶奶走路送拉麵

台股量能不足小漲9點以10,785點作收　短期走勢有三大關注重點

行政院SRB會議9日登場　聚焦智慧生活顯示科技應用

台電首度祭好禮力推APP繳電費　電動機車等800萬大獎等你來抽

華為尚未脫離美「限制名單」　台商應保持警覺

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

北美65吋電視降價進駐家庭　面板價格跳水無止跌跡象

5G釋照怕「三大殺二小」？亞太重申：絕對不會缺席

勞退舊制足額提撥率破9成　3年232家企業違法挨罰2,519萬

服務業景氣走下坡「下半年稍見緩和」　商研院：企業數位轉型是關鍵

全球唯一！日本Uber Eats會有老奶奶走路送拉麵

台股量能不足小漲9點以10,785點作收　短期走勢有三大關注重點

行政院SRB會議9日登場　聚焦智慧生活顯示科技應用

台電首度祭好禮力推APP繳電費　電動機車等800萬大獎等你來抽

華為尚未脫離美「限制名單」　台商應保持警覺

全球股票基金今年來正報酬　「軟實力」賺兩成以上

溯溪、高空彈跳超刺激！「2019北橫探險節」新增6大活動

肉肉夾到眼前！　激動汪「狂戳阿嬤手臂」趴桌拜託：讓我吃嘛

北美65吋電視降價進駐家庭　面板價格跳水無止跌跡象

每月2萬件！　工程師開發「極速檢舉程式」輕鬆尬三寶

伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　灰熊無意買斷小AI尋求交易

飛魚握飯每一口都料！特搜花蓮2必吃餐廳　還能盪鞦韆賞海景

東京奧運拳擊測試賽定案　10月兩國國技館開打

家庭聯絡簿幫大忙！男童走失路口　員警機智尋電話找家屬

野生小S全家駁二過暑假！　許老三合照「偷比中指」網笑翻：太有戲

鴻海高速運算中心7日動土　郭台銘酸韓國瑜：不在高雄聯絡不上

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

財經熱門新聞

企業假投保、真理財！中壽挨罰6..

罷工期禁人力銀行幫招募新人！　..

赴泰遊玩真傷本！泰銖創6年新高..

即／威力彩8.2億獎號出爐　周..

土銀推南非幣定存　利率5.5%

潤寅詐貸案13家銀行損失近40..

SSD出貨推升　威剛6月營收回..

中壽有5大缺失　金管會開罰15..

韓網友拒買UNIQLO等數家日..

新興市場教父墨比爾斯：稱黃金至..

空姐罷工15天衝擊營運　長榮航..

日本砍斷半導體材料供應　韓企僅..

廣越奮鬥24年市值達161億　..

國民黨政見會聚焦重啟核電　經長..

更多熱門

相關新聞

昆山創業周下周開跑　建科創之城

做為傳統台商大本營，江蘇昆山近年力推創新創業，適逢昆山自主建設產業科創中心周年，該市政府於昨（4日）宣布，將於7月10到13日以「科創之城·預見未來」為主題，舉辦昆山創業周活動，包含24項活動，共建科創之城。

台商回流一波波　經部：投資台灣超過4300億元大關

謝金河：台股有沒有機會重返榮耀？

先探／蓋商辦、廠辦去化回收快

台商挺九二共識　柯文哲：更認同錢

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

最難追的星座女Top 5

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

《玩很大》張立東撿到內褲！

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面