全球股票基金今年來正報酬　「軟實力」賺兩成以上

▲圖點開放大。（資料來源：Morningstar、採新台幣計價，統計至2019/6/30）

記者周康玉／台北報導

在全球股市波動劇烈環境下，全球股票型基金上半年卻幾乎全數繳出正報酬成績，平均報酬率14.31%，又以金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等「軟實力」創新主題基金表現最佳，報酬率都有2成以上水準，突顯其長期趨勢的投資價值，較能抵擋短期的市場不確定性。

統計188檔全球股票型基金，今年上半年平均報酬率14.31%，其中，正報酬基金共187檔，更有70檔報酬率打敗MSCI世界指數。

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第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，今年全球股市上沖下洗波動劇烈，主要受到川普、聯準會兩大不確定因素影響，尤其是川普掀起的貿易風暴，讓相關的工業製造、汽車、鋼鐵、原物料大幅受挫。反觀，強調「軟實力」的軟體、平台服務等，受影響相當有限。

唐祖蔭分析，G20後，美中兩國重回談判桌，市場氛圍看似和緩，但美國未實質解除華為禁令，在和解協議未簽訂之前，變數仍大，將不斷考驗金融市場信心。有鑑於過去一年多的經驗，建議下半年布局要著重在「軟實力」為主，且中長期趨勢向上的基金，以度過目前的震痛期。

統一中小基金經理人林世彬表示，預估美國在明年總統大選之前，將持續對中國大陸施壓。但兩國貿易依存度高，若因此導致中國經濟全面下滑，美國經濟也將受影響。

林世彬表示，台灣的GDP成長率受到貿易戰影響而下修，但並未改變下半年成長的趨勢。此外，網通及伺服器廠商因應美中貿易之爭，積極回台擴產，台灣景氣領先指標連4個月上升，對台股形成有力支撐。