23間紡織商參與慕尼黑戶外活動用品展　未來接單金額上看千萬美元

▲ 慕尼黑戶外活動用品展（OutDoor by ISPO）台灣館。（圖／紡拓會提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

首屆慕尼黑戶外活動用品展（OutDoor by ISPO）於週三（3）圓滿閉幕，展覽聚集超過35個國家地區、1,059家廠商同台，而台灣集結了23家廠商參展，展出包含環保機能性布料以及多樣機能環保產品，現場接單金額約達150萬美元，預計未來接單金額上看1,000萬美元。

在德國腓德烈港舉辦超過20年的歐洲戶外用品展（European Outdoor），自今（2019）年起與慕尼黑展覽公司攜手合作，移至慕尼黑擴大辦理，並更名為OutDoor by ISPO。

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紡拓會本次徵集23家廠商參與首屆慕尼黑戶外活動用品展，包括綿春、富泰、允良、大東、福鈺等專業戶外布料商展出最新穎的環保機能性布料外，信岳、永寛、佳美、勤倫、銘恩等副料及配件供應商亦展出豐富多樣性的機能環保產品，讓造訪的買主在臺灣館即可感受臺灣紡織業者與時俱進豐沛的研發能量。據現場初步調查，展出四日約有600位買主到臺灣館參觀，參展廠商現場接單金額約達150萬美元，預計未來接單金額上看1,000萬美元。

▲ 根據現場初步調查，展出四日約有600位買主到臺灣館參觀，圖為群竣公司接待買主。

慕尼黑戶外活動用品展首度開辦即使用慕尼黑展場9個展館，其中6個館為各家戶外運動品牌如Adidas、Arc’teryx、Blackyuk、Eagle Creek、Gerberthe、Marmot、Patagonia、Polartec、The North Face等。根據大會資料顯示，本屆有來自德國、義大利、美國、英國、瑞士、法國、瑞典、芬蘭、冰島、荷蘭、澳洲、西班牙、葡萄牙、比利時、以色列、波蘭、捷克、巴西、保加利亞、臺灣、日本、韓國、中國大陸、香港、巴基斯坦等超過35個國家地區、1,059家廠商同台，展出最新戶外運動用品與紡織品相關素材。本屆紡拓會籌組的臺灣館採用全新設計造型建館，空間感開放明亮，深獲參加廠商喜愛，德國主辦單位還特地前來表達讚許之意。

此外，慕尼黑戶外活動用品展首度規劃頒發傑出戶外產品獎章（Outstanding Outdoor Award），由來自9個國家21位專家從28項類別的203個候選產品中，分別就Sustainability（永續性）、Comfort Performance（舒適性）、Lightweight（輕量）及Urban Outdoor（都巿型戶外）選出4個首獎及21個金獎。

Sustainability首獎由Vaude採用有機棉及有機染料的外套獲獎；Comfort Performance首獎由The North Face採用創新FUTURELIGHTTM的防水外套獲獎；Lightweight首獎由PETZL的輕量登山繩索獲獎，該繩索由原重120公克降至90公克，特殊繩圈更具負重力；Urban Outdoor首獎由adidas的無縫外套獲獎。獲獎的產品陳列在展場，更成為本展的亮點。

紡拓會表示，為協助業者持續耕耘歐洲戶外運動市場，明年將持續組團參加1/26至1/29的ISPO Munich 2020。