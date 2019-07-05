挽救半導體人才危機　盧超群：台灣後有追兵、旁有競爭

▲鈺創董事長盧超群經常為半導體產學合作奔走。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

鈺創董事長盧超群指出，台灣在世界半導體排名第三，但第三名不代表就不會被趕上，全球半導體競爭短兵相接，旁有競爭如韓國三星，後有追兵像是歐洲、日本、中國大陸等。盧超群表示，產業界把心擺在教授和學生的回報是最大的，讓更多學生投入半導體。

盧超群除了是鈺創半導體創辦人，經常為半導體產學合作奔走，2年前成立了台灣半導體產學研發聯盟(TIARA)，提倡業界與政府合作推動產學桂冠聯盟，致力培育高階研發人才，建構一個「產業出錢、政府支持、學生投入」的人才培育架構。

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盧超群表示，學生在半導體業扮演重要角色，做研究更要靠天時地利人和。當時的半導體老教授像是施敏、「台灣半導體之父」張俊彥等，都是台灣很重要的啟發者。他自己在1990年回台灣，定義8吋晶圓的技術。台灣在台積電、聯電的實現下，四年追了三代技術，連花費都只有別國的十分之一不到。

盧超群表示，只可惜，兩年前他還半導體協會（TSIA）理事長的時候，台灣半導體居世界第二，但這兩年因為AI時代來臨，變成記憶體主導，韓國三星因為靠DRAM就賺了台灣半導體一半的營收，所以「革命尚未成功」。

盧超群說，但不是第三名就不會被趕上，旁有競爭如韓國三星，後有追兵像是歐洲、日本、中國大陸等。

盧超群表示，學生和教授的能量對半導體很重要，但業界不能只要政府給錢，但可以期望政府把方法建構起來，讓產業出錢、學生投入 。

科技部成立REAL計畫，從行政角度來推動半導體產學研發聯盟(TIARA)的桂冠計畫，兩年下來贊助了124位博士，來自業界的投資更超過2.3億元，科技部補助超過1.6億元，等於是「科技部投資1元，業界就投資2元」，合計兩年來投入3.9億元；重點是，這些計畫可以讓博士生拿到業界七成的薪水。

盧超群表示，半導體是很公平的產業，不管你來自有錢或沒錢的家庭，都可以投入做研究，他要告訴家長和這些博士生「安啦！政府會給你一定的錢」。

▼科技部推動產學合作，鈺創科技董事長盧超群扮演重要角色。（圖／記者周康玉攝）