懶人退休規劃法！組合基金輕鬆買　坐等月領退休金

▲ 民眾必須盡早規畫退休金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

台灣進入老年化社會，再加上年金改革議題發酵，民眾愈來愈有規劃退休金的意識，但可能大多數人並未開始著手準備，或者開始存錢卻無系統性的退休金規劃，近期包含國泰、群益都推出了新的退休組合基金方案，民眾可以依照自己的需求，好好規劃退休生活。

根據金管會資料顯示，一般上班族若依目前現有的勞保及勞退新制退休金加總後，其退休所得替代率不到3成，遠低於世界銀行所建議的7成以上。因此，退休後想過得自在輕鬆，除了現有的勞保及勞退基金外，建議民眾仍須有其他的理財規劃。此外，壽命愈來愈長，隨年紀漸大而增加的醫療支出，都是要面臨的退休風險，退休金準備是每一個人都要面對的重要議題，且絕對不是等到退休那天才開始盤算。

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▲ 國泰泰想退目標日期組合基金小檔案。（圖／國泰投信提供）

國泰投信推出「國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金」，名稱上的年份對應的就是投資人預期的退休年度。基金經理人將依退休年度適用的「生命週期資產配置曲線（Glide Path）」主動進行資產配置，投資人只要決定自己預計退休的年份，選擇相對應的產品即可，例如預計10年後退休，就可以選2029目標日期組合基金。

國泰泰享退系列基金經理人林庭妤指出，目標日期基金在美國是最熱門且行之有年的退休規畫產品，更適合各年齡層作為退休準備的投資工具。此外，這套目標日期組合基金以「類年金」機制提供多元彈性的買回方式，投資人可於目標日期後，選擇一次買回、部分買回或按月買回，資金運用方式相對有彈性，也能夠在國民年金或勞保之外，安排專屬於自己的月退金。

▲ 群益全民退休組合傘型基金小檔案。（資料來源：群益投信、2019/07/03）

另一方面，群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」，旗下包含3檔子基金，分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，目標風險類型依序為保守、穩健、積極，皆提供台幣和美元計價級別，將於7月15日開始募集。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，按積極、穩健、保守三種投資風格，以股債指數簡單示意來進行投資組合報酬風險比試算，自2009年1月至2019年5月近十年期間，歷經金融市場數次多空趨勢交替，三種風格的投資組合均能達到報酬風險比超過1的效率投資，顯示目標風險組合基金適合作為退休理財核心配置。