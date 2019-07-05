金價上看1500美元！新興市場教父墨比爾斯：黃金至少得佔投資組合的10%

▲在美國聯準會（Fed）暗示降息、各國央行有不少則計畫進行新一輪的刺激行動後，金價今年來已上漲10%。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

在利率降低、全球央行加強黃金購買力道、地緣政治衝突及加密貨幣卷土重來等不確定性等因素下，有新興市場教父稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）認為，黃金價格將持續走高，有機會突破每盎司1500美元。

彭博報導，墨比爾斯日前在新加坡接受媒體訪問時，強調黃金在投資中的重要性。「我喜歡黃金」他表示，黃金應永遠在投資組合中佔有一席之地，比重至少需10%，「在利率走低的時刻，你還能把資金放在哪裡？」

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墨比爾斯表示，在全球經濟成長放緩、中美貿易摩擦及歐美貨幣政策漸趨寬鬆的大環境下，黃金價格今年表現亮眼，一度漲至6年來新高。隨著俄羅斯及中國大陸等主要央行加強黃金採購力道，更為金價添增上漲動能；與此同時，加密貨幣捲土重來，也可能增強投資人對古老避險資產黃金的需求。

「利率變得如此之低，特別是歐洲」墨比爾斯說，「你在負利率下持有歐元有什麼意義？不妨將其變成黃金，因為黃金是一種更好的貨幣。」

在美國聯準會（Fed）暗示降息、各國央行有不少計畫進行新一輪的刺激行動後，金價今年來已上漲10%。金價曾於2013年4月突破1500美元大關，今年6月25日則觸及6年來高點達到每盎司1439.21美元。截至今日上午10點40分，國際黃金報價每盎司1417.41美元。

除了墨比爾斯外，知名避險基金投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）也看好黃金。瓊斯表示，黃金將是他接下來12至24個月內最看好的投資標的，一旦價格突破1400美元，就有機會上攀到每盎司1700美元。投資機構貝萊德（BlackRock）上月則表示，今年金價將以收高作結。