日本在G20籲自由貿易…1周後卻學「川普策略」發動日韓貿易戰　動機引發爭議　

▲日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

日本政府4日對南韓出口管制3種半導體關鍵材料，引起東亞科技圈譁然，不過有分析指出，日本首相安倍晉三的做法其實是「偷師」美國總統川普（Donald Trump）以限制貿易作為經濟外交的籌碼，針對南韓採取強硬策略，進一步發動「日韓貿易戰」。

根據《華爾街日報》報導，川普延燒中美貿易戰已經波及到日本供應鏈，安倍晉三原先對此視為「應遵從國際貿易秩序」並引以為戒，將日本定位成能守秩序的第一國家。日本上星期在二十國集團（G20）大阪峰會也呼籲應建立一個公開透明、可預測性且穩定的貿易投資環境。

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然而，安倍晉三政府本週卻「反其道而行」，突然對南韓實施貿易限制，該緣引內容稱南韓政府讓半導體關鍵材料流入其他國家，但未說明到底指涉哪些國家、甚至是何時發生，僅說明根據國際協議認為日本加強軍事產品技術的安全是責任和義務。

面對外界質疑日本是否為了報復「南韓被強徵勞工」一事而開啟貿易戰，日本經濟產業大臣世耕弘成解釋，日本從未有意報復南韓法院裁定日本公司應賠償二戰期間的強徵勞工案，但這件事情確實「破壞了日韓兩國之間的信任」。

日本即將於7月21日舉行國會參議院選舉，安倍晉三對南韓強硬的姿態提高了保守派的支持率，相關保守派媒體也呼籲安倍晉三政府應該要對南韓採取強硬措施。

有日本企業認為，安倍晉三政府的半導體材料管制舉動嚴重傷害了南韓，同時也提高了參議院選舉的風險；不過也有日本教授認為，這舉止不只傷到日本和南韓，也會傷害了日本的名聲，「自由貿易就像騎腳踏車，一旦停止踩踏板，就會摔倒。」