廣越奮鬥24年市值達161億　謝金河：股價和市值是最大回報

▲廣越總經理吳朝筆。（圖／廣越提供）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前前往越南考察，廣越公司是其考察的最後一家公司，他表示，在參訪的過程中，他從廣越總經理吳朝筆的身上充分感受到熱情與驕傲，「我沒有見過那麼愛自己公司的人」，他認為，股價和市值正是廣越三位創辦人24年來努力的最大回報。

謝金河在臉書上指出，廣越總經理吳朝筆親自為他們一行人簡報。廣越於1995年成立，是由吳朝筆和楊文賢、蔡石屏各自出資300萬元，頂下前東家的紡織廠，三人再合力到越南古芝建廠。吳朝筆說，20年前的越南交通非常不方便，連找個吃飯的地方都很困難，那時越南工資每月只有45美元，他們在艱困環境中，一個廠一個廠蓋起來。2000年王永慶和三娘來看廠，2001年王永在和王文淵也前來看場，最後台塑集團以福懋的名義入股20%。

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經過20多年的努力，廣越已成知名運動品牌羽絨外套最大代工廠。吳朝筆很自豪的表示，他投入成衣業38年，沒有人比他懂這一行，包括工廠內機器都是他自己設計的。他說廣越規模大了，國際品牌大廠如果沒有廣越，大家都會很困難。

謝金河表示，他在吳朝筆身上充分感受到熱情與驕傲，「我沒有見過那麼愛自己公司的人，這是他幾十年創業的原動力。」一開始他以為吳朝筆都在說大話，但後來發現他是真的愛自己的公司。當年三位創辦人合資900萬創業，如今廣越市值已達161億，「這24年的努力，股價和市值給了最大回報。」

謝金河也提到，「看到吳朝筆那麼愛自己的公司，我也勉勵大家一定要熱愛自己的工作！樂在工作是一切快樂的源泉之一！」