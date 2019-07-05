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高雄地標85大樓「君鴻酒店」　驚傳最快今歇業

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▲▼全台最高五星飯店君鴻酒店。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

▲全台最高五星飯店君鴻酒店。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

記者葉國吏／綜合報導

高雄85大樓內君鴻酒店驚傳最快今(5)日歇業，今年3月以54.4億元標下該物業的凱德唐有限公司證實，4日已獲高雄市府通知君鴻酒店將歇業消息，但究竟為何歇業，凱德唐公司表示不知情。至於君鴻酒店則否認。

根據《工商時報》報導，君鴻酒店於4日上午接獲法院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業。對此，君鴻酒店相關主管表示，至4日晚間都照常營業，但沒有聽說要歇業，更沒有通知5日起要歇業的訊息。

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▲▼高雄,85大樓,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲85大樓為高雄市知名地標。（圖／ETtoday資料照）

君鴻酒店前身為「高雄金典酒店」，位在高雄市地標「85大樓」中37樓至85樓，有590間房間，為全台最高的五星級觀光飯店。原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務而被法拍，第三次法拍才被由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元標下。

如今歇業消息傳出，君鴻酒店否認並表示，目前正值暑假旅遊旺季期間，目前590間套房中，平均訂房率都達到70％～80％以上，尤其受到高雄市積極推動觀光產業旅遊活動帶動下，不僅國旅旅客增加，國外旅客也節節增加，使得近來平均訂房率都較去年同期增加10％～20％。

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關鍵字：君鴻酒店

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