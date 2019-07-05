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瘋電影／米開朗基羅：無盡之詩　痛苦是藝術永恆的過程

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文／賴賴

▲▼米開朗基羅：無盡之詩。（圖／ＩＭＤＢ）

瘋言瘋語：

簡言之這是一部玫瑰瞳鈴眼版的米開朗基羅，有一位旁白，說明米開朗基羅的藝術人生，而這位旁白正是喬爾喬·瓦薩里Giorgio Vasari，因為他崇拜米開朗基羅，他所著作的《藝苑名人傳》，正是這部電影劇本來源，透過他所記錄的訊息，我們才有機會從電影畫面中認識活生生立體版的米開朗基羅，電影意義十分強大。

米開朗基羅一生的藝術雕刻創作，充滿痛苦，他沒有一樣作品是開心的，從與生俱來的藝術家性格，到成年後經常受小人陷害，而他的作品正是因此而更加偉大，他的藝術人生可提供給所有創作者，最高指導原則，寧可為難以達成的高表準痛苦，也不要妥協而製造平凡，只要是創作工作者，絕對都理解其中懸殊，而那些內涵只有創作者心知肚明。

透過電影獲得許多偉大作品的故事，猶如走了一趟國際美術館，更理解作品起源和創作過程的艱辛，這是所有藝術相關科系學生的功課電影，也是一部勵志故事，勉勵所有創作者繼續面對挑戰。


片　　名：米開朗基羅：無盡之詩 　
英文名稱：Michelangelo – Endless
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2019-07-05
片　　長：97分鐘
導　　演：伊曼威利伊布奇(Emanuele Imbucci)
演　　員：安瑞克羅維梭(Enrico Lo Verso)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：海鵬


劇情大綱

知己羅倫佐突然辭世，米開朗基羅因此淪落街頭...
名列「文藝復興三傑」之首的米開朗基羅，從小展現對藝術的極高天分。13歲的他曾讓繪畫大師驚艷、感嘆「這孩子懂的比我還多」，更受到當時最具權勢的麥迪奇家族拔擢，打造出多座震驚世人的雕塑。不料命運多舛，提拔他的知己羅倫佐竟突然辭世，米開朗基羅因此淪落街頭...。

頓失依靠的米開朗基羅，回到修道院後改學解剖。他透過研究人體經絡、骨骼結構、肌肉及血管，竟意外開啟人像雕塑的嶄新境界。此時，他在義大利西北部的卡拉拉採石場，發現了全世界最美麗、最細緻的大理石群，讓他深受「永恆」啟發，決心對抗腐敗的俗世心態，打造出跨越永恆的藝術之作。

米開朗基羅果然以壁畫《創世紀》、《最後的審判》及雕塑《大衛像》奠定他在藝術史上破天荒的地位。這些強烈的藝術風格，甚至影響數個世紀的藝術家們，迄今仍無人能超越其成就。電影《米開朗基羅：無盡之詩》藉這名權威史學家的觀點，娓娓道出藝術大師的自我挑戰、追尋永恆的創作故事。

▲▼米開朗基羅：無盡之詩。（圖／ＩＭＤＢ）

▲從小便有高超的藝術天分，需要絕對孤獨才能專注完成作品，因此被稱為怪人。

▲▼米開朗基羅：無盡之詩。（圖／ＩＭＤＢ）

▲米開朗基羅的手藝精緻臻於完美。

▲▼米開朗基羅：無盡之詩。（圖／ＩＭＤＢ）

▲當米開朗基羅看著原石，心底卻想著完美的創作，而完成過程是痛苦的。


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關鍵字：瘋電影,米開朗基羅：無盡之詩,賴賴,伊曼威利伊布奇(Emanuele Imbucci)導演

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