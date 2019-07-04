企業「假投保、真理財」第二例！　中壽被抓包挨罰60萬

▲中國人壽因違法保險法相關規定，遭金管會開罰60萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中國人壽因違反《保險法》相關規定挨罰，也是企業用保單理財的第二例。金管會保險局今（4）日表示，金檢時發現中國人壽接受3家公司為員工投保6張利變型壽險保單，不過由於中壽並未檢具相關事證，最後依法開罰60萬元。

企業用保單理財這次並不是第一例，保險局過去曾對台灣人壽提出「糾正」，而中國人壽也因違反保險法規定被罰，保險局指出，這次中壽接受3家公司為員工投保6張利變壽險保單，其中有一家公司以員工退休計畫或福利為由投保，不過中壽並沒有取得相關文件證明，或是董事會討論的相關文件，因而違法。

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至於其他兩家則是為重要員工投保，主要是因若發生意外，可能造成公司重大損失，不過金管會表示，該保單的保障額度低、儲蓄部分較高，加上未取得相關文件佐證，才會開罰。此外，這6保單都是屬於躉繳型，因此即便開罰後，保單繼續有效。

保險局指出，團體年金保單是2015年12月通過、2016年5月開辦，目前有台灣人壽、國泰人壽、南山人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、元大人壽等6家公司開辦，共有17種保單；從開辦至迄今，累計賣出162張保單、保費金額達11.37億元。