納稅人誠實報稅！報稅正確率逾99%　11年來比重大幅提升超過2成

▲▼根據財政部公布，民眾申報綜所稅的正確率愈來愈高。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導



根據財政部統計，106年的所得總額的申報與核定申報差異低於1%，比重從95年的約68%提高到89%，大幅提升了21個百分點。財政部分析，主要是隨各類所得憑單資料電子化、人工申報比率降低與推行綜所稅稅額試算服務等措施，納稅人申報與核定所得總額的差異亦隨之縮小。

財政部今（4）日公布統計，95年綜所稅的申報戶數為524萬戶，到了106年成長為631萬戶，就稽徵成本來看，僅於100年至101年間因辦理「賦稅資訊系統整合再造－國稅系統建置」計畫案而成長至50億元以上，其餘年度皆維持在40多億元。但是，因非屬直接稽徵成本的硬體系統設備更新與財稅資訊服務升級，致間接費用比重逐步提高，由95年兩成五提高至106年的三成六。

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財政部進一步分析，納稅人申報綜所稅的正確率在這11年當中，也有顯著的提升，財政部以納稅人報稅與核定稅額差距比例低於1%的比例（申報正確率超過99%)來看，95年的重僅約68%，到了106年已經提升到了89%，增加了21個百分點。財政部分析，主要是因為隨各類所得憑單資料電子化、人工申報比率降低與推行綜所稅稅額試算服務等措施，納稅人申報與核定所得總額的差異亦隨的縮小。

就各稅率級距來看，低所得的改善最為明確，主要是因為採用稅額試算的服務主要的使用者，錯誤率可以明顯改善；而適用稅率40%以上的高所得組，正確率超過99%的比重也是相當的高，主因其所得較高，基數較大影響，容錯金額區間相對較大。

▲▼申報與核定差異。（圖／財政部提供）

採取網路報稅的比重 大幅提升

另外，從納稅人的申報方式來看，人工申報已經大幅下降，採人工申報的戶數占比，95年比重36.8%，到了106年的3.6%，已經大幅降低；另外二維條碼的比重也從近17%大幅降低到不到1%。另一方面，網路申報占比從95年46.5%提高至62.8%，至於99年起實施的稅額試算申報戶數106年占比已達到32.9%，超過三成。

而各課稅級距中，95年採人工申報戶數占比呈隨課稅級距稅率提高而減少，採二維條碼申報戶數占比走勢則相反。106年採稅額試算申報戶數占比呈現隨稅率提高而降低，而採網路申報戶數比率走勢相反，高稅率組達近九成，至於人工及二維條碼申報戶數占比於各級距比重已不及 一成及5%。