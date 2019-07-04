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潤寅詐貸案13家銀行損失近40億　台企銀成最大苦主

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會最新公布，潤寅在13家銀行總授信餘額達73.21億元，扣除擔保品後，預估最大損失金額為39.49億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

老牌貿易商潤寅實業集團日前驚傳虛報應收帳款，向13家銀行詐貸，金管會今（4）日最新公布，潤寅在13家銀行總授信餘額達73.21億元，扣除擔保品後，預估最大損失金額為39.49億元。

潤寅連同關係企業易京揚、潤琦和頤兆共有4家爆出銀行詐貸案，該負責人楊文虎6月突然失聯，造成13家銀行受害，其中有6家早在6月5日時，就有重大偶發通報，隨後調查局也介入調查。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長黃光熙表示，截至今天，潤寅實業連同關係企業共4家，在13家銀行有授信餘額達73.21億元，預估最大損失金額為39.49億元；另據前5大債權銀行揭露，台企銀預估可能損失達12.35億元、王道銀6億元、元大銀5.97億元、合庫4.84億元、兆豐銀4.77億元、第一銀1.17億元及華南銀0.44億元。

至於銀行內稽內控部分是否有疏失，黃光熙指出，目前銀行內部正在調查，加上由於偵查不公開，因此仍得待調查報告出爐後才知。

外界關注13家銀行中只有7家發布重訊，為何有些銀行不用，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，按照規定，上市櫃公司是否公告，由公司自行評估是否對股東權益或是股價造成影響，因此沒有公告的公司可能是未達重大性的標準。

蔡麗玲說，由於公司規模大小不同、產業特性也不一樣，因此難以訂定具體標準；目前13家銀行中，有11家為上市公司、2家公開發行公司，其中上市公司已有7家公告，而公發公司則沒有。

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關鍵字：金管會,銀行局,證期局,銀行,潤寅,王道銀,台企銀

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