台商回流一波波　經部：投資台灣超過4300億元大關

▲經濟部投資臺灣事務所今（4）日再核准3家台商回台投資。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（4）日再核准3家台商回台投資，分別是2家線性傳動元件大廠與瀚宇彩晶，總計投資金額超過新台幣228億元；官員表示，截至目前台商回流已帶來超過4346億元投資，預估可創造近39110個本國就業機會。

經濟部指出，某不具名臺灣線性傳動元件隱形冠軍大廠，面臨中上游供應體系多家臺廠將中國產線移回臺灣，加上美國客戶要求，促使其返臺擴廠，計劃砸下超過72億元在彰濱鹿港工業區興建廠房，建罝線性滑軌一條龍產線，並招募1000位本國人才。

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另外，不具名微型線性滑軌龍頭大廠，從關鍵零組件起家，技術完全自主開發，以自有品牌行銷國際，除了在台南科學園區設立全球營運總部，並投資77億元於台南樹谷園區建立智慧化生產工廠，擴充原有高性能機電產品生產線，預計招募320位本國專業人才進行機械零組件加工、生產與製程研發。

為降低美中貿易戰風險，華新麗華集團中小尺寸面板廠瀚宇彩晶將投資南科廠生產線，以因應國際品牌車載需求，並新增Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，擴大穿戴、車載、智慧家電、工控等面板及觸控整合式產品布局，預計投資新臺幣 79.1 億元，可新增935個本國就業機會，將可強化與全球消費性電子領導品牌及系統組裝製造商上、中、下游供應鏈夥伴關係。