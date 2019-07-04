數位科技發展　台灣勞動力具關鍵技術企業無憂

▲台灣勞動力具有關鍵技術，企業不用擔心數位時代的威脅（圖／取自librestock）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今(4)日公布《2019全球人才趨勢報告》，報告顯示，數位科技的快速發展，有近八成(79%)企業憂心勞動力缺乏關鍵技術，但是值得慶幸的是，台灣的情況良好問題不大，只有39%的企業擔心，遠低於日本、中東歐外，甚至是義大利，顯示台灣企業認為，勞動力是具有關鍵技術來面臨數位科技發展。

根據報告顯示，79%的企業擔心勞動力缺乏關鍵性技術威脅企業未來的成長，較2014年的調查上升16個百分點。就個別國家來看，日本95%企業CEO擔心、中東歐也有89%的企業擔心；較不擔心國家的企業CEO則是台灣，僅只有39%；義大利(55%)和土耳其(45%)。

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在那些擔心「勞動力缺乏關鍵技能」的受訪者中，55%表示其公司因此無法有效創新，52%的CEO表示，其員工成本上升速度因此超乎預期。資誠會計師事務所表示，CEO正在改變他們填補人才缺口的方式，46%全球企業領袖認為透過「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法，台灣的比例則有67%，甚至比全球還高。

重新培育人才 打造關鍵與創新技能

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，雖然重新培育人才需要投資，但如果與其他的選擇方案相比，例如資遣員工再招聘具所需技能的新員工，重新培訓人才應是更具投資效益與滿足企業社會責任的選擇。另外，企業也必須以更有效率的方式來進行招聘，例如，已有部分企業正積極從其他產業招聘人才，並適時引進零工經濟的工作者。

企業關注重新培訓員工技能，可以與員工產生共鳴。根據資誠PwC一項針對1萬2,000多名員工的全球調查發現，員工很樂意每月花兩天的時間，進行雇主提供的培訓，以提升他們的數位技能。