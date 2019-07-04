柯市長想降「地價稅」困難重重　只能靠市府預算補貼

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者吳靜君／台北報導

台北市長柯文哲近期拋出「降地價稅」議題，財經官員表示，目前調降地價稅在稅法上「沒有法源依據」，修法以及調正地價評議，難度都很高，少數可能的方式就是採取補貼的方式。

台北市「單一且自住」房屋稅，明年房屋稅確定從1%降至0.6％，但是柯文哲近期又拋利多，擬加碼調降地價稅，目前台北市地價稅率是千分之1.2。官員說，假設打八折的話，將可能降至千分之1。

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財經官員今(4)日表示，千分之1.2已經是一般稅率的五分之一，且是土地稅法規定的最低稅率，如果要繼續調降，恐怕依法無據；如果要靠修法來降稅率，還要考量到其他縣市現況，修法之路比較困難。

但是，地價稅調降的另一條路，則是從「稅基」著手，但台北市府必須與內政部溝通。與房屋稅不同的是，房屋稅調整可計算出房屋現值之後打折，地方政府權限較大；但是地價稅的評價內政部有一定的標準以及程序，如果台北市想從稅基的方式降低民眾地價稅的負擔，也要與內政部溝通。而且，地價評議是區段的，也就是一段一段的，很難這一段地價評議都一樣，只有單一戶給予特別的低。

但是，地方政府想降地價稅也不是不無可能，過去有些「產業園區」地方政府承諾廠商降地價稅、房屋稅，其方法是地方政府透過編列預算，補貼廠商，這種方式比較可行，但是預算也是要經過議會同意。

台北市於2017年推出「單一且自住」課輕稅時，已先將房屋稅實質稅率從1.2%降至1%，2020年定調再加碼，從1%又降為0.6%，預期新稅率將於2020年7月1日生效，在2021年5月繳交房屋稅時，最少有20萬戶受惠。北市財政局估算，民眾約可省幾百到1、2000元稅金。