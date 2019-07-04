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三星Galaxy手機廣告涉不實　誇大防水功能...澳監管提告

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▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲競爭及消費者委員會認為，三星並未針對智慧型手機曝露在淡水及鹹水下的影響進行足夠的測試，廣告有誤導消費者之嫌。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

澳洲監管機構周四（4）表示，因三星Galaxy系列智慧型手機廣告，涉有不實資訊而誤導消費者，將對其提出告訴，三星恐將因此吃上高達數百萬美元的罰單。

CNBC報導，約自2016年2月起，三星電子的廣告描述這些手機適用於海水和泳池，不過相關新聞恐涉及廣告不實。澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）表示，三星並未針對智慧型手機曝露在淡水及鹹水下的影響進行足夠的測試。ACCC主席西姆斯（Rod Sims）在聲明中說：「三星廣告誤導性地表示Galaxy智慧型手機適合接觸各類型的水，但事實並非除此。」

請繼續往下閱讀...

ACCC表示，當消費者因在水中使用手機導致損壞時，三星不僅拒絕提供保固維修及賠償，還向用戶表示，該機款不適用於海水及游泳池中。西姆斯說：「三星在廣告中以不應該的方式使用Galaxy手機。我們認為，三星的廣告剝奪消費者知情的選擇，並給予了三星不公平的競爭優勢。」

三星的不實廣告有超過300多支，若ACCC的指控成立，三星將得付上數百萬美元的罰金。對此，三星否認有不提供保固的行為，並支持自家廣告並無違規，將配合澳洲法律，為此案進行辯護。

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關鍵字：三星,廣告不實,廣告,防水

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