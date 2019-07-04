投資陸股上限拉高至40%　境外基金申請深耕計畫家數減少至10家

▲根據金管會統計，今（2019）年深耕計畫、躍進計畫分別有10、5家業者申請。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會從2013年、2015年度起，每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，金管會證期局副局長蔡麗玲今（4）日公布，今（2019）年深耕計畫、躍進計畫分別有10、5家申請，雙雙比去年減少，評估可能是來不及作業，或是新放寬的條件來不及適用。

為了鼓勵境外基金機構及投信事業投資台灣以及培育人才，金管會近年推出「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，參與業者得在每年6月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，得適用相關鼓勵優惠措施。

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金管會在今年2月檢討修正計畫內容，其中深耕計畫部分，增訂適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施的方式，並修正放寬「增加我國資產管理規模」面向之評估指標。換句話說，選擇基金投資大陸有價證券從現行的20%調高至40%，若是單檔基金就是取得永久額度，不過如果是所有基金都要提高40%，則以1年為限，最多是1＋2項優惠。

至於躍進計畫則是增訂「得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金」及「得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限」等2項基本優惠措施，另外還可自選2項優惠，最多是2＋2項優惠。

根據證期局統計，深耕計畫從2016年至2018年分別有10、10、12家申請，而核准家數則為6、6、7家；至於躍進計畫在2016年至2018年則共有3、3、6家申請，最後核准家數為2、3、3家金融機構及投信。