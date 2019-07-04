太景研發流感口服新藥　最快2023年搶攻兆元商機

▲太景-KY董事長暨總經理黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太景-KY（4157）董事長黃國龍今（4）日表示，今年的發展重點就是流感口服新藥，預計今年底申請美國、日本、中國大陸、南韓的人體臨床試驗，預期3年內，可望完成三期臨床試驗，最快2023年上市，搶攻全球超過千億元以上的商機。

黃國龍表示，太景主要專注在研發藥物，目前已經有三個新藥開發，包括太捷信口服抗生素膠囊、C肝新藥伏拉瑞韋，以及抗流感病毒新藥，而且抗生素太捷信的注射劑中國藥證，已完成臨床藥學審核，獲得美國製程專利認可，可望降低生產成本；至於C肝新藥伏拉瑞韋，目前已在中國大陸啟動三期臨床，力拚今年10月底完成收案，明年下半年取得藥證。

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其中抗流感病毒新藥則是太景的年度發展重點，黃國龍表示，目前太景開發的流感新藥，屬於「搶帽機制抑制劑」，可以有效地奪走病毒複製及傳播的機會，而且在動物試驗獲得非常好的效果，不僅有效對抗A型、B型流感與禽流感，而且有效治療期較廣，只要在症狀出現後的72小時內服藥即可，而且具備服藥一次的潛力。

市場規模來看，黃國龍表示，中國大陸市場每年有150億元人民幣（新台幣690億元）的市場規模，全球更有高達4.65兆元的商機，因此太景預計今年底將陸續向美國、日本、中國大陸、南韓申請臨床試驗審查，預計將收1500位受試者，明年開始與廠商洽談授權，預期3年內，可望完成三期臨床試驗，最快2023年就可以上市挹注營收。