輕鬆賺LINE Points！聯邦銀回饋神卡今上市　最高3%回饋無上限

▲聯邦銀行今天推出年度新卡「聯邦賴點卡」,最高3%回饋無上限。(圖/記者紀佳妘攝)

記者紀佳妘/台北報導

聯邦銀行睽違3年再度推出年度新卡「聯邦賴點卡」,主打首年國外消費3%、國內消費2%的高額無上限LINE Points回饋,可望吸引LINE POINTS使用族群申辦,預期首年將帶來超過35萬張發卡量。

聯邦銀行今天宣布推出「聯邦賴點卡」,除了首年國外消費3%、國內消費2%的LINE Points回饋無上限,同時也與萊爾富便利超商合作,只要使用這張卡消費,可享LINE POINTS 1%與萊爾富Hi點2倍送,總計2%的高額雙重回饋,另外聯邦賴點卡附加的「一卡通」票證功能,全通路自動加值每筆還能享LINE Points 5點回饋。

請繼續往下閱讀...

聯邦銀行副總經理許維文表示,歷經8個月努力籌備「聯邦賴點卡」,這次透過與VISA、LINE Points、一卡通與萊爾富便利超商的策略結盟,以「不用多想,回饋輕鬆享」的概念搶攻信用卡市場,且回饋一年後,未來也努力繼續維持,為消費者創造更友善的環境。

▲「聯邦賴點卡」主打海外消費3%回饋無上限,國內消費也享回饋2%。(圖/記者紀佳妘攝)

「聯邦賴點卡」還有加碼彩蛋禮,持卡人完成開卡後,可享有聯邦數位銀行「New New Bank」提供價值最高400元的限時加碼優惠,包括9月底前,賴點卡友申辦「New New Bank」數位存款帳戶,並登入專屬APP,即可獲得新戶加碼禮LINE POINTS 100點及新戶首登禮100元,核發的金融卡再享首刷滿額禮200元,以及舉凡在7月21日至10月20日申辦「New New Bank」數位存款帳戶的用戶,不分新舊戶,均享「1.2%優利活儲」優惠。

此外,聯邦銀行推出新戶首刷好禮及賴點卡友推薦活動,只要推薦好友1人且被推薦人符合首刷資格,就可拿LINE Points 200點。舉例來說,新戶申辦賴點卡後,若推薦3位好友可以拿LINE Points 600點,出國玩刷卡消費1,000元,享首刷禮LINE Points 300點與國外回饋30點,加起來930點,將近100%回饋。