桃市開放9個都市計畫區申設民宿　拚在地特色觀光

▲桃園市開放9個都市計畫區申設民宿，發展民宿產業。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市拚在地特色觀光，市府觀旅局預計公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、觀音（新坡地區）、觀音（草漯地區）、龍潭及石門等9個都市計畫區，7月10日起開放合法住宅申請民宿，觀旅局將開辦民宿管家學校，指導有意進入民宿產業者上課，期透過民宿服務，創造更在地的體驗。



市府指出，此次公告的9個都市計畫區，都是桃園重要觀光發展的潛力地區，包括大溪、龍潭為觀光局票選之經典小鎮，楊梅、新屋、石門擁有歷史悠久的富岡老街、范姜老屋群及三坑老街，大園、觀音更有國家級的許厝港溼地及草漯沙丘等，未來經公告後，區域內合法住宅即可向市府申請民宿，結合在地特色提供遊客更深度的遊程。

桃園市近年大力推動觀光，民宿家數已從4年前的22家增加至目前的53家，雖家數已成長了1倍以上，但市府認為，還有很大的成長空間，尤其山線海線地區的都市計畫區。

▲桃園市發展民宿產業。（圖／市府提供）

而為解決現有民宿合法化的困境，市府鼓勵民宿業者，在已設立的「風景特定區」及未來將劃設的「休閒農業區」內合法設立的方向努力。例如，偏遠地區、休閒農業區及風景特定區等區域，都是「可發展民宿的潛力地區」。

其中，在「休閒農業區」方面，農業局將評估在龜山楓樹坑、蘆竹坑子溪流域、龍潭大北坑地區、大園溪海和平地區、中壢山東月眉地區、觀音蓮花季區域及新屋永安綠色旅遊路線地區，研擬劃設「休閒農業區」的可行性，這些地區都已具地區農業特色並具有豐富景觀資源，如經中央農委會核定為「休閒農業區」，桃園市可設立民宿的地區將多元增加。