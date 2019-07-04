下任IMF總裁人選　博弈網站看好英國央行總裁卡尼

▲將於明年1月卸任的英國央行行長卡尼，以7:2的賠率作為最可能成為下任IMF總裁的人選之一。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）將接替德拉基（Mario Draghi），成為歐洲央行（ECB）史上首位女總裁。與此同時，下屆IMF總裁人選成為外界關注焦點，根據博奕網站上的賠率，目前英國央行行長卡尼（Mark Carney）是最受青睞的人選。

拉加德於2011年全球金融危機後執掌IMF，而ECB總裁德拉基預計將於10月31日結束長達8年的任期。屆時拉加德將於德拉基手中接下印信，成為繼前世界銀行總裁金墉（Yong Kim）後，第二位提前離職、跳槽的全球金融機構領導人。目前外界皆關注著下任IMF總裁人選，彭博報導，根據博奕網站Betway，將於明年1月卸任的英國央行行長卡尼，以7:2的賠率作為最可能的人選之一。

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Betway的艾格爾（Alan Alger）說：「雖然他（卡尼）出生於加拿大，但其持有愛爾蘭護照並擁有英國公民身分，因此符合標準。他將於1月卸任英國央行職務，從時機上來看相當合適。」

另外，前印度儲備銀行（印度央行）行長拉詹（Raghuram Rajan）也以9:2的賠率被視為接替拉加德的熱門人選之一；而前英國財政大臣奧斯本（George Osborne）及前美國聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）的賠率高達25:1，被認為是毫無勝算。

下任IMF總裁的其他人選還包括：國際清算銀行（BIS）行長卡斯騰斯（Agustin Carstens）、新加坡金融管理局主席尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、瑞士信貸執行長譚天忠（Tidjane Thiam）及太平洋投資管理公司（PIMCO）前執行、彭博專欄作家長埃里安（Mohamed El-Erian）。