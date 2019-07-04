節能家電退貨物稅　兩週申請件數破2萬件　已退稅逾2千萬

▲冷氣機（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，6月15日開始，買節能家電可以退貨物稅最高達2000元，至7月1日止短短兩週的時間，總申請已經達到2.28萬件，申請台數2.55萬台，至目前為止，財政部核退金額已經達到了2000多萬元。

為了鼓勵民眾購買節能家電，立法院修正貨物稅條例，自6月15日起到110年6月14日，購買經濟部源效率分級為第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，最高可以退貨物稅2,000元。

請繼續往下閱讀...

上路才短短的半個月，財政部表示，民眾購買節能家電的成績就已經相當顯著，根據統計，從6月15日到7月1日止，就已經申請件數2.28萬件，台數為2.55萬台。

可以退稅的冷暖氣機、除濕機以及電冰箱中，以冷暖氣機最為大宗，申請台數達到1.79萬台，核退金額1500多萬元；除濕機則因為季節性因素，所以購買人數較少，申請台數1800台，核退金額70多萬元；電冰箱申請件數5700台，核退金額483萬元。

節能家電退稅 網路申報、親自申請兩大方式

財政部表示，目前核退的比重已經達到五成多。但是怎樣購買節能家電最快取得貨物稅呢？財政部官員提供小秘方，就是採用網路申請速度最快，只要有電子發票就可以快速取得退稅。另一種方式，就是親自到任一國稅局、分局、稽徵所或服務處申請，並檢附身分證明文件影本，以及載明廠牌、品名與型號的發票或收據影本，若取得銷售人開立電子發票證明聯或雲端發票者，則免附影本。

國稅局表示，為了更安全、快速收到退稅款撥退稅，如此退稅款將自動撥入指定的銀行帳戶，不必擔心因遷址而收不到支票或發生冒領、遺失情形，並可節省前往金融機構提兌的時間。財政部官員表示，根據目前的狀況來看，民眾申請退稅如果文件齊備的話，最快1~2週內就可以取得退稅款項了。