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國民黨政見會聚焦重啟核電　經長沈榮津：重啟核四不確定性太高…獲美商會支持

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▲經濟部長沈榮津今（4）日表示，核一到核四若要延役、重啟都有問題，並透露日前與美國商會說明核能發電不確定性太高，已獲得美商會支持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津今（4）日表示，核一到核四若要延役、重啟都有問題，並透露日前與美國商會說明核能發電不確定性太高，已獲得美商會支持。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統初選參選人昨（3）日舉行政見會，將重啟核四作為能源政策主軸，經濟部長沈榮津今天表示，核一到核四若要延役、重啟都有問題，也透露日前與美國商會說明能源政策，指出核能發電不確定性太高，政府已有能源轉型規劃，已獲得美商會支持。

國民黨昨天舉行總統初選國政願景發表會，五位參選人分別支持核電。韓國瑜主張重啟核四，郭台銘則支持務實使用核能，朱立倫表示現實上達不到非核家園，周錫瑋指核電是最好選項，而張亞中更是喊出當選立刻重啟核四。

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針對核電議題，沈榮津表示，目前台灣的核能發電只有9.9%，非外界所想像的占比高達四、五成，若要重啟核四，當地居民能否接受？所需的高額經費能否獲得國會支持，都是不確定性因素。

沈榮津指出，核一廠目前已在除役階段、核二則因為使用過的燃料棒無法移出，導致無法延役，核三是當地政府反對延役，至於核四，至今尚未通過原能會規定，且機組已經20年未使用，後續作業不確定性因素太大。

在與美國商會說明後，沈榮津表示，商會成員充分理解台灣的能源轉型進展，也對政府保證穩定供電有信心，後續安排將在每季都與各國商會安排見面，持續溝通能源轉型議題。

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關鍵字：核四,韓國瑜,郭台銘,國民黨,經濟部,沈榮津

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