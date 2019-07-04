加密貨幣交易方式再出新　網格交易工具24小時盯盤、幫你買低賣高

▲BitUniverse創辦人陳勇（中）表示，面對加密貨幣大幅波動的市場特性，投資人做好管理並即時掌握漲跌情勢相當重要。（圖／BitUniverse提供）

記者邱倢芯／台北報導

與股市買賣一樣，加密貨幣投資者大多希望能逢低買進，逢高賣出，再加上加密貨幣具有大幅波動的市場特性，做好投資管理相當重要；自去年便登台提供服務的一站式資產管理平台廠商BitUniverse今（4）日推出了網格交易工具2.0—無限網格機器人（Infinity Grids），不但可替投資者24小時盯盤，更可根據事先設定的買賣區間自動進行低買高賣交易，並可克服人工操作時的盲點。

BitUniverse創辦人陳勇表示，面對加密貨幣大幅波動的市場特性，如何做好投資管理，並即時掌握漲跌情勢，判斷最佳交易時機，是每一個投資者都會面對的難題。

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根據BitUniverse的長期市場觀察，加密貨幣市場70%以上時間是震盪行情，在震盪行情下，最好的交易方式就是低買高賣。然而，一般情況下用戶很難不間斷盯盤並進行交易，想準確掌握時機，必須依靠工具的輔助，而網格交易工具就是透過人工智慧演算法，做到24小時盯盤，且能根據事先設定的買賣區間自動進行低買高賣交易，以滿足用戶在震盪行情下的剛性獲利需求，進一步提升獲利效率。